Un secrétaire d'État américain juge ridicule l'idée de voter via son iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

1



Connaissant Tim Cook, tout devrait pouvoir se faire depuis l'iPhone, même voter. Un point de vue qui n'a pas plu à certaines personnes jugeant cette déclaration absurde et dénué de bon sens.

Tim Cook critiqué pour ses propos sur le vote depuis l'iPhone

Plus les années passent et plus le smartphone devient indispensable dans notre quotidien. Au fil du temps, il remplit de plus en plus de tâches à tel point que pour la plupart d'entre nous, il est désormais impossible de vivre sans, ne serait-ce même qu'une semaine.



Récemment, Tim Cook a déclaré qu'à l'avenir, il serait bon que les américains puissent voter depuis l'iPhone. Une déclaration qui n'a pas plu à tout le monde visiblement car le secrétaire d'État de l'Ohio connu sous le nom de Frank LaRose a jugé cette déclaration "ridicule".



Frank LaRose a donné son opinion sur le sujet :

Pas sous ma surveillance. Pas dans l'Ohio. Je pense que c'est un exemple classique de l'une de ces élites, qui pensent avoir une solution simple à un problème complexe. L'idée de laisser les gens utiliser des iPhone ou tout autre appareil mobile pour faire quelque chose d'aussi crucial que de voter est tout simplement absurde.

D'après lui, même si cela pourrait finir par exister dans un futur lointain, cela serait beaucoup plus complexe qu'on ne le pense dans le monde actuel, du moins avec les lois et les technologies pas encore adaptées. Pour donner quelques exemples, il souligne en premier lieu qu'il faudrait déjà être sûr de qui est derrière le téléphone et surtout se demander est-ce bien son téléphone. Il suggère également qu'il serait déjà bon d'imaginer un système de signature manuscrite qui approuve le vote en question pour éviter tous débordements sur un sujet aussi crucial.



Lorsque le PDG d'Apple a évoqué ce sujet, c'était lors d'une interview pour répondre à un problème de vote en Géorgie mais avec ces derniers mois passés dans une ère pandémie, le sujet a pris de l'ampleur. Dans plusieurs pays, l'idée de voter à distance a été évoqué sans trop de détails mais cela prouve bien que même sur ce point, le Covid-19 a accéléré notre dépendance à la technologie.



Quoi qu'il en soit, il est tout de même important de rappeler que c'est une initiative qui n'est pas près d'être mise en place mais le simple fait d'en parler lui accorde du crédit. De votre côté, comment percevez-vous l'idée de voter à distance via smartphone et surtout seriez-vous pour ou contre ?



