Apple TV+ : les films vont devenir une priorité

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Cela fait maintenant presque 1 an et demi qu'Apple TV+ existe et on peut dire que le catalogue s'est bien rempli. Si Apple s'est beaucoup investi dans les séries et documentaires, l'entreprise estime pouvoir faire mieux sur l'intégration de nouveaux films. L'équipe responsable du service de streaming a remarqué que les films à gros budget comme Palmer, Cherry ou encore Greyhound ont tendance à attirer plus de nouveaux abonnés que les séries.

Objectif : films originaux

Visiblement la tendance est un peu la même sur tous les services de streaming, les séries permettent de fidéliser les abonnés qui reviennent pour voir la suite et les films permettent d'attirer de nouveaux abonnés.

Dans le cas d'Apple TV+, ce qui semble être le plus bénéfique sont les films originaux qui ont récemment été ajoutés au catalogue !

L'équipe Apple TV+ qui a remarqué ce nouvel atout souhaite améliorer le nombre de nouveaux films originaux disponibles chaque année. L'objectif serait de proposer 10 à 12 films en exclusivité sur Apple TV+, cela permettrait de mieux concurrencer les géants comme Netflix, Disney+ ou encore HBO Max aux États-Unis.

Si Apple a l'argent pour financer les productions, il faut trouver les bonnes personnes qui permettront d'atteindre cette nouvelle ambition.

Pour aider Apple TV+, la firme de Cupertino a récemment fait appel à Jessie Henderson, vice-présidente exécutive des productions HBO Max, l'entreprise compte bien profiter de son expérience pour acquérir de nouveaux contenus.



À l'approche de la fin de la première année offerte (qui a été prolongé) pour les personnes qui ont acheté un produit Apple éligible, le géant californien est conscient qu'à cause du rythme assez lent d'ajouts de nouveaux contenus, il risque d'y avoir des résiliations d'abonnement en masse !