iMessage sur Android ? Apple a peur de perdre des ventes d'iPhone

Il y a 35 min

Alban Martin

Dans son procès contre Apple, Epic Games ne vise pas seulement l'App Store, mais Apple dans son ensemble. Alors qu'on a appris hier que la société de jeux avait préparé son attaque depuis plus de deux ans, voilà quelques informations sur iMessage et la raison de son absence sur Android.

Quand Epic Games dévoile des informations sur la stratégie d'Apple

Tout le monde s'accorde à dire que la grande force d’Apple réside dans son écosystème. Fermé pour les uns, soigné pour les autres, cet environnement permet à la firme de "coincer" ses utilisateurs. Et iMessage n'échappe pas à la règle.



Beaucoup de clients regrettent de ne pas pouvoir installer iMessage sur Android, alors qu'Apple propose son service Apple Music par exemple. Mais avec les citations de trois hauts responsables de la firme de Cupertino, on comprend mieux pourquoi. Eddy Cue, Craig Federighi et Phil Schiller ont tous admis que cette stratégie était pensée pour préserver l’écosystème de la pomme. C'est peu ou prou ce qu'on avait déjà entendu à la WWDC 2016.

Dans le cadre de sa bataille juridique contre Apple, le développeur de Fortnite s'efforce de pointer du doigt le comportement anti-concurrentiel de son bourreau.



Dans l'un des documents transmis à la justice, Epic explique qu'« Apple a reconnu le pouvoir qu’a iMessage d’attirer et de garder les utilisateurs au sein de son écosystème ». Avant d'enchainer : « dès 2013, Apple a décidé de ne pas développer une version d’iMessage pour le système d’exploitation Android ».

Eddy Cue a indiqué :

[Apple] « aurait pu faire une version sur Android qui fonctionnait avec iOS, [de sorte qu’il y aurait eu] une inter-compatibilité avec la plateforme iOS et que les utilisateurs des deux plateformes auraient été en mesure d’échanger des messages entre eux de manière fluide.

Craig Federighi, vice-président senior d’Apple chargé du développement logiciel et responsable d’iOS, craignait pour sa part que :

iMessage sur Android ne serve simplement à enlever [un] obstacle aux familles utilisant des iPhone qui donnent à leurs enfants des appareils Android.

Enfin, le document cite aussi Phil Schiller, le patron de l’App Store, qui a déclaré en 2016 :

Apporter iMessage sur Android nous ferait plus de mal que de bien .

Un employé d'Apple, non cité spécifiquement, aurait même avoué que iMessage était la raison la plus difficile de quitter Apple.

Apple droit dans ses bottes

Ces déclarations des responsables nous confirment que la société fait tout pour garder ses clients dans un univers cloisonné et cohérent, de quoi réaliser des chiffres de ventes toujours plus fous, que ce soit l'iPhone, l'iPad ou le Mac, les clients qui mettent un pied dans l'univers s'y engouffrent généralement rapidement et pour longtemps.