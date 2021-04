Google Maps se met enfin à jour en 2021

Avec cette période de pandémie qui semble ne plus en finir, les entreprises ont eu tendance à opter pour le télétravail quand la chose était possible. Ainsi, nous avons assisté à un boom des...

Google Photos va devenir payant à partir de juin 2021. Google commence à prévenir bien à l'avance tous ses utilisateurs sur ce changement de politique et l'explique à travers son...

Google ne cesse d'innover et de proposer de nouvelles idées pour vous convaincre d'utiliser son application de cartographie. La dernière en date est plutôt bien pensée...

Google Maps se mobilise sur le sujet principal de ces 12 derniers mois à savoir la pandémie de coronavirus. Sachez qu'il est désormais possible de découvrir en quelques clics les emplacements de...

Depuis sa sortie il y a seize ans, Google Maps a bien changé. La cartographie s'est rapidement transformé en GPS et depuis quelques années, bon nombre de services sont venus se greffer comme les...

Google n'a commencé à mettre en œuvre les étiquettes de confidentialité des applications qu'en février, laissant ses services sans mise à jour. En fait, Gmail est resté si longtemps sans nouvelle version qu'il a commencé à avertir les utilisateurs qu'il était obsolète, mais aucune mise à jour n'était disponible. Il a fallu attendre début avril pour que Google Maps ait droit à ses étiquettes de confidentialité, tout comme Google Photos. Et la liste des données récupérées est impressionnante. Maintenant que Google Maps est conforme aux règles de l'App Store, la firme derrière Android est à nouveau en mesure de la faire évoluer. La version 5.65 d'aujourd'hui est mineure, offrant des corrections de bogues qui améliorent l'application Google Maps, mais elle ouvre la voie à de futures nouveautés sur iOS.

En décembre, Apple a commencé à exiger que toutes les nouvelles soumissions et mises à jour d'applications incluent des étiquettes de confidentialité détaillant les données collectées afin que les consommateurs sachent ce qu'ils partagent. Avec notre application iSoft, nous étions parmi les tout premiers, alors que certains comme Facebook affichaient une liste à faire frémir même leurs plus grands fans.

