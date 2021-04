Discord sur iOS : les serveurs pour adultes vont être bloqués

Hier à 19:14

Julien Russo

Discord est l'endroit préféré des gamers pour échanger sur les jeux vidéos et rester en contact avec sa communauté favorite. Si Discord sert surtout à l'univers du gaming, on retrouve plein de serveurs avec des contenus inappropriés, comme des images et du texte vulgaire, des photos violentes, du contenu pornographique... Si Discord n'interdit pas cela, ce côté sombre pose problème sur iOS, puisque les règles de l'App Store ne sont pas respectées.

Discord va poser des limites

Si les serveurs aux contenus pour adulte n'ont jamais vraiment dérangé Discord qui laisse une totale liberté d'expression à ses utilisateurs, l'entreprise ne peut pas laisser ce type de serveurs prospérer sur iOS.

La raison principale, c'est qu'à cause des serveurs pour 18 ans ou plus, l'application Discord ne respecte pas les règles de l'App Store, ce qui risque de provoquer une sanction à tout moment.



Pour éviter que l'application iOS soit supprimée, Discord a annoncé verrouiller l'accès aux serveurs qui posent problème sur l'OS d'Apple, cependant ils seront toujours accessibles sur les versions bureautique et web !

Cette nouvelle règle va se mettre en place de manière imminente, les utilisateurs qui voudront lire des messages dans les salons d'un serveur de +18 ans auront un message les invitant à passer par un autre moyen.

Bien évidemment, Discord ne mentionne pas dans son communiqué que ce changement de cap est dû à la politique de l'App Store, mais il est possible que l'application de messagerie instantanée ait eu un petit rappel des règles de l'App Store !

Voici les directives d'Apple en ce qui concerne le contenu pour adulte créé à partir d'un membre de la communauté :

Les applications dont le contenu ou les services générés par l'utilisateur finissent par être utilisés principalement pour du contenu pornographique, des expériences de style Chatroulette, l'objectivation de personnes réelles (par exemple, le vote "chaud ou non"), la présentation de menaces physiques ou l'intimidation n'ont pas leur place sur l'App Store et peuvent être supprimées sans préavis. Si votre application inclut du contenu généré par l'utilisateur à partir d'un service Web, elle peut afficher du contenu "NSFW" fortuit mature, à condition que le contenu soit caché par défaut et affiché uniquement lorsque l'utilisateur l'active via votre site Web.

Les premiers retours des utilisateurs sur les réseaux sociaux sont très négatifs, selon certains tweets, beaucoup pensent à abandonner iOS pour se rapprocher d'un smartphone sous Android, ils expriment une exaspération en ce qui concerne la censure permanente d'Apple à travers une politique très stricte.



D'autres grands acteurs comme Tumblr ont dû, eux aussi, changer leur point de vue sur leur application iOS et iPadOS. Le réseau social a pris l'initiative en décembre 2018 de supprimer tous les contenus pornographiques sur son app pour respecter les règles de l'App Store.

On l'a vu à plusieurs reprises, que vous soyez une petite ou grande entreprise, votre app est au même niveau que toutes les autres en ce qui concerne la modération et les sanctions !

