Surface Laptop 4 : Microsoft officialise son nouvel ordinateur portable

Hier à 19:59 (Màj hier à 19:59)

Guillaume Gabriel

3



Alors qu'Apple vient d'officialiser sa future conférence qui risque d'être l'hôte de la présentation des nouveaux iPad Pro, voilà que Microsoft fait de même en annonçant la quatrième version de son Surface Laptop. Bien que l'appareil ait le droit à quelques nouveautés, c'est surtout la possibilité de pouvoir choisir entre un processeur AMD ou un processeur Intel qui surprend.



Sa sortie, elle, est prévue pour le 27 avril prochain à un prix débutant à 1 129 euros pour le modèle 13,5 pouces tandis que la version 15 pouces débute à 1 449 euros.

Voilà que Microsoft surprend son petit monde en officialisant son nouveau Surface Laptop 4 : ce n'est pas la sortie de l'appareil en tant que tel qui surprend, puisqu'une commercialisation était prévue dans les prochains jours, mais bel et bien la configuration possible.



Car oui, le géant américain laisse le choix à ses clients de choisir entre un processeur AMD ou un processeur Intel. Ainsi, il sera possible d'opter pour une puce Intel de 11ème génération ou un Ryzen 4000.



Pour le reste, Microsoft promet jusqu’à 19 heures d’autonomie avec un processeur AMD pour le modèle 13,5 pouces tandis que le 15 pouces pourrait aller jusqu'à 17,5 heures. Pour Intel, on passe respectivement à 17 heures d'autonomie et 16,5 heures d'autonomie. À noter qu'un nouveau coloris bleu fait son arrivée.