The Walking Dead: Survivors est disponible sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

Les nombreux fans de la série The Walking Dead tirée des livres éponymes l'attendaient, voici le denier jeu de la saga, The Walking Dead: Survivors. Développé par ELEX, en partenariat avec Skybound Entertainment, il s'agit d'un jeu de stratégie prometteur dans lequel vous devez évidemment survivre.

Pour vous faire une idée, voici le trailer vidéo contenant des phases de gameplay :

The Walking Dead: Survivors est de sortie sur mobiles

Avez-vous ce qu'il faut pour diriger une communauté dans le monde de The Walking Dead ? Pouvez-vous surmonter la menace sans fin des marcheurs itinérants alors que vous récupérez des fournitures dans le paysage ravagé ? Croisez les héros emblématiques de Walking Dead Rick, Michonne et Glenn pendant que vous parcourez les ondes radio à la recherche d'autres survivants.

A mi-chemin entre un jeu de stratégie de guerre et un tower-defense, The Walking Dead Survivors nécessite de construire un refuge et de le défendre contre des hordes de zombies, mais pas uniquement. En effet, d'autres humains en quête de survie peuvent vous attaquer. Chaque action que vous entreprendrez dans ce monde impitoyable viendra avec un choix difficile : votre humanité ou votre survie ?



Pour bâtir et améliorer votre protection, il faut ramasser des matériaux tout en usant des compétences et des capacités de vos survivants. Ces derniers se divisent en deux catégories : les survivants au combat et les survivants au développement. Bien sûr, il est possible d'améliorer vos héros pour les rendre plus forts et faciliter la victoire finale.



Au lancement, The Walking Dead: Survivors présente plus de 80 personnages de la série en plus de nouveaux survivants, notamment Rick, Herschel, Glenn et autre.



The Walking Dead: Survivors est gratuit avec des achats intégrés pour avoir différents packs de rubis allant de 1 à 109€. Bien que disponible uniquement en anglais, la partie en ligne de The Walking Dead: Survivors comprend des outils de traduction intégrés pour permettre aux joueurs du monde entier de travailler ensemble.



The Walking Dead: Survivors est disponible avec un peu d'avance sur App Store et sur Play Store pour Android. Un très bon jeu après l'excellent Bridge Constructor The Walking Dead de fin d'année dernière.

