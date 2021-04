Android 12 va copier les alertes presse-papier d'iOS 14

Il y a 5 heures

Alban Martin

1



Une nouvelle fuite du forum XDA Developer montre qu'avec la sortie d'Android 12 prévue plus tard dans l'année, Google prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité inspirée d'iOS 14. Après les indicateurs d'utilisation du micro et de la caméra, Android 12 va afficher une alerte aux utilisateurs lorsqu'une application accède à leur presse-papiers.

Publicité

La confidentialité selon Google

Avec iOS 14, Apple a introduit une petite bannière en haut des iPhones et des iPads qui avertit les utilisateurs lorsqu'une application accède au presse-papiers. La notification d'accès au presse-papiers était l'une des nombreuses nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité dans ‌iOS 14‌, et une fois de plus, Google suit les traces d'Apple.



Selon les captures d'écran fournies par XDA Developer, la nouvelle fonctionnalité sera facultative, contrairement à iOS 14 et iPadOS 14. Google dit que lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité affichera "un message lorsque les applications accèdent au texte, aux images ou à tout autre contenu que vous avez copié". Logique.

La notification d'accès au presse-papiers s'est avérée bénéfique pour les utilisateurs depuis le lancement d'iOS 14‌ en septembre. Après ses débuts, un grand nombre d'utilisateurs a réalisé que de nombreuses applications populaires, y compris TikTok, LinkedIn, Lequipe et Reddit, accédaient secrètement aux données précédemment copiées. La majorité des applications ont depuis corrigé ce qu'elles appelaient des «bogues». Il est vrai que certains SDK de publicité lisaient ces informations, nous avions eu le souci lors de la première bêta d'iOS 14 sur notre application iSoft.