Apple aimerait que l'Apple Watch détecte le Covid-19

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Bien avant l'arrivée de cette fichue pandémie mondiale, Apple travaillait d'arrache-pied pour que son Apple Watch vous indique certaines informations sur votre santé. Maintenant que le coronavirus est là, la Pomme cherche encore plus à mettre en place un système détectant les maladies respiratoires dans votre corps.

L'Apple Watch pour remplacer le test PCR ?

Si je vous demande quel est le sujet principal des 12 derniers mois, vous me répondez bien évidemment le Covid-19. Cette pandémie mondiale qui sévit encore à l'heure actuelle dans énormément de pays du monde dont le nôtre ne cesse d'impacter nos modes de vie, nos habitudes...



Fort heureusement, l'arrivée massive des vaccins en ce début d'année 2021 devrait améliorer la situation sanitaire dans les prochains mois mais quoi qu'il en soit nous savons que nous ne sommes pas près de s'en débarrasser définitivement.



Pour cela, les tests PCR ont été mis en place mais la technologie a aussi voulu apporter son aide. On pense par exemple à Google Maps qui indique sur sa carte les centres de vaccination les plus proches autour de vous mais visiblement, Apple souhaite à son tour mettre sa pierre à l'édifice.

C'est ainsi que l'on apprend en ce mercredi 14 avril 2021 qu'Apple s'associe avec l'Université de Washington et la Seattle Flu Study dans le but de découvrir si l'Apple Watch pourrait prochainement détecter les maladies respiratoires comme la grippe mais surtout comme le coronavirus. Apple avait de son côté annoncé ce partenariat en septembre dernier mais les débuts officiels sont bien prévus pour avril 2021.

Le but de l'étude est de voir si les informations collectées par l'Apple Watch et l'iPhone peuvent détecter les premiers signes de maladies respiratoires comme le COVID-19. Si vous êtes éligible et décidez de participer, vous recevrez une Apple Watch à porter. La montre collectera des informations sur votre santé et votre activité. Il vous sera également demandé de répondre à des questions simples d'enquête dans l'application Apple Research sur votre ‌iPhone‌ sur les symptômes respiratoires et le mode de vie sur une base hebdomadaire et mensuelle. Si vous tombez malade pendant l'étude, vous recevrez un écouvillon nasal gratuit à domicile pour être testé pour le COVID-19 et d'autres maladies respiratoires, et il vous sera demandé de prendre des mesures de santé supplémentaires à l'aide de votre Apple Watch.



L'étude devrait s'étendre sur une durée de 6 mois et les patients volontaires et acceptés pour ce programme recevront une Apple Watch qu'ils devront porter 24 heures sur 24, sans jamais l'enlever. Les personnes vivant à Seattle ayant 22 ans ou plus et possédant au minimum un iPhone 6S sont éligibles aux candidatures.