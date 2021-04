Apple renforce le système de numéros de série de ses produits

Alexandre Godard

D'ici quelques jours, Apple va accueillir de nouveaux produits. Visiblement l'occasion de prévenir ses revendeurs agréés que les numéros de série vont eux aussi avoir le droit à un petit changement.

Du changement au niveau du numéro de série chez Apple

C'est officiel, Apple va nous proposer un évènement le mardi 20 avril 2021 à 19 heures. Nommée Spring Loaded, cette conférence a dans un premier temps été malencontreusement révélée par Siri en personne puis confirmée par Apple quelques heures plus tard.



Nous ne connaissons rien du contenu qui nous sera proposé mais au vu des rumeurs incessantes de ces derniers mois, les nouveaux iPad Pro ainsi que les fameux AirTags seront très probablement dévoilés. Quoi qu'il en soit, nous sommes sûrs que des nouveaux produits vont arriver et c'est pour cela qu'Apple va modifier certains numéros de série.

Selon les dernières informations, Apple aurait prévenu ses revendeurs agréés d'être prêt à accueillir des nouveaux numéros de série composés de 10 et 12 chiffres. Auparavant tous composés de 12 chiffres, certains seront donc dorénavant plus courts et c'est pour cela que le système interne des revendeurs doit être prêt aux changements pour éviter une cacophonie.



Pour rappel, cette suite de chiffres n'est pas disposée au hasard, elle indique des informations très précises comme la date et l'heure de production du produit en question par exemple. En supprimant deux numéros, le système de compréhension sera donc nouveau et plus difficile à assimiler au départ, d'où cette prévention faite par la firme de Cupertino même si elle peut sembler tardive.



De notre côté, nous consommateurs, il n'y a qu'une seule chose que nous espérons c'est que la conférence mardi prochain nous en mette plein la vue et que les produits proposés soient à la hauteur de nos attentes. Réponse dans six jours.



