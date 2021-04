Apple TV+ : découvrez Blush, le 1er court-métrage issu de la collaboration Apple/Skydance

Julien Russo

L'un des plus gros partenariats qu'a signé jusqu'ici Apple TV+ s'appelle sans aucun doute Skydance Animation, le géant californien a passé un accord pour obtenir en exclusivité plusieurs créations originales destinées au jeune public. À travers un communiqué de presse, Apple vient de dévoiler quelques détails sur le futur court-métrage baptisé "Blush".

Un scénario passionnant

Destiné essentiellement aux enfants et adolescents, Apple TV+ va prochainement mettre en ligne le court-métrage "Blush". Vous suivrez l'histoire d'un horticulteur-astronaute qui cherche par tous les moyens à survivre après un terrible accident sur une planète naine lointaine. La surprise va être immense quand le jeune aventurier va se rendre compte que la planète sur laquelle il n'arrive plus à partir est en faite habité par des extraterrestres.

Cette histoire mettra en avant sa nouvelle vie et une rencontre hors du commun, l'explorateur va rapidement comprendre la chance inouïe que l'univers lui a apporté.



Blush sera proposé dans plus de 100 pays sur Apple TV+, le géant californien ne communique pour l'instant aucune date pour la disponibilité, mais on espère que le programme sortira d'ici les prochains mois.

Ce court-métrage a été écrit et réalisé par le cinéaste Joe Mateo à qui l'on doit des productions comme Les Nouveaux Héros (Disney) ou encore Prep & Landing. La totalité de Blush a été développée en coopération avec l'équipe Skydance Animation et avec le soutien de la société de production Heather Schmidt Feng Yanu qui a participé à la trilogie Cars ou encore au classique Toy Story.

Aux commandes de Blush, on retrouvera aussi le talentueux producteur John Lasseter, lauréat d'un Oscar, il a été l'une des personnes clés dans la création d'œuvres comme Les Indestructibles 2, En Avant et Toy Story 4.

Une fois encore, on constate qu'Apple s'entoure des meilleurs pour réaliser ses créations originales Apple TV+.



Apple TV+ est disponible au tarif de 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. L'application est disponible sur de nombreux supports comme certains téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony, Amazon Fire TV et appareils Roku, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur tv.apple.com. Évidemment, vous retrouvez aussi l'application sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV.