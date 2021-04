iPhone 13 Pro : plus épais et avec un bloc caméra arrière encore plus grand

Les indiscrétions s'enchaînent à propos des iPhone 13, si on connait déjà plusieurs de ses atouts, les fuites continuent et s'intéressent maintenant à l'épaisseur et au design à l'arrière du nouvel iPhone. Le blog 91Mobiles vient de révéler deux informations croustillantes et quand même assez surprenantes... Découvrez la dernière rumeur !

Un iPhone 13 Pro plus épais

Tout a commencé avec les MacBook et les iMac, puis cette obsession de la finesse a continué avec les iPhone. Depuis toujours, Apple fait tout pour que ses appareils soient les plus fins possibles, un objectif que s'est fixé le géant californien quitte à supprimer certains ports sur ses produits.

Cependant, avec les iPhone 13 Pro les ingénieurs d'Apple n'auraient pas réussi à répondre aux requêtes de la direction et ont été contraints d'augmenter l'épaisseur des futurs iPhone, c'est du moins ce qu'affirme 91Mobiles qui explique que contrairement aux iPhone 12 actuels, la prochaine génération sera un peu plus épaisse.

Si cela est un détail important pour vous, il n'y a aucune inquiétude à avoir puisqu'on parle ici d'une épaisseur de 0,2 mm supplémentaire par rapport à l'iPhone 12 Pro. La rumeur dévoile même les dimensions exactes de l'iPhone 13 Pro : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6 mm. C'est dire à quel point la culture du secret est tombée bien bas...

Ce changement d'épaisseur pourrait être lié à l'arrivée d'une nouvelle batterie plus performante pour limiter les dégâts causés par le 120 Hz et le modem 5G sur l'autonomie.



Autre information intéressante, le bloc arrière qui contient les caméras devrait connaitre lui aussi une modification, Apple aurait fait le choix de légèrement espacer chaque capteur. Pour quelle raison ? Difficile de le dire, mais il doit forcément y avoir une amélioration ou une nouveauté derrière cette initiative.

La rumeur assure également que l'encoche sera plus petite, sur ce point toutes les rumeurs confirment la même chose.