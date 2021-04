iOS 14.5 : la recalibration de la batterie fait gagner jusqu'à 6%

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

Dans la sixième version bêta d'iOS 14.5, Apple a introduit un processus de recalibrage du système de rapport sur l'état de la batterie, pour le moment limité à l'iPhone 11, afin de corriger les estimations inexactes de l'état de cette dernière chez certains utilisateurs. Et les premiers résultats sont encourageants.

Des gains sur l'état de la batterie avec iOS 14.5

Apple a déclaré que ce processus nécessitait quelques semaines pour être complet. Voilà maintenant les premiers résultats des bêtas testeurs qui ont lancé la fonctionnalité au début du mois. Les gains vont de 1 à 6% selon les personnes.



Un utilisateur de Twitter nommé @guilhermelage91 a par exemple recalibré la batterie de son iPhone 11 Pro et est passé à 86% et même à 87% après la bêta 8. Il n'a pas précise le chiffre de départ.



Un utilisateur de Reddit u/haenrqz rapporte que son estimation d'état est passé de 90% à 96%. Un autre utilisateur nommé u/andrew2511 rapporte que son estimation est par contre passée de 89% à 88%.

Enfin, Benjamin Mayo de 9to5Mac a indiqué avoir vu le chiffre grimper de 86% à 90%.

Dans un document de support, Apple a déclaré que ce bogue avec des rapports inexacts sur l'état de la batterie ne reflétait pas un problème avec la santé réelle de la batterie d'un iPhone et que le processus de réétalonnage devrait résoudre le problème. Les symptômes du bogue incluent une décharge inattendue de la batterie ou, dans un petit nombre de cas, une capacité de performances de pointe réduite, selon Apple.



Pendant le recalibrage du système de rapport sur l'état de la batterie, les utilisateurs verront un «Message important sur la batterie» dans Réglages > Batterie > État de la batterie, mais le pourcentage de capacité maximale affiché ne changera pas pendant le recalibrage. Lorsque le processus est terminé, le nouveau pourcentage apparaît et le message est supprimé.



Dans un petit nombre d'instances, le réétalonnage peut échouer et un nouveau message de service de la batterie apparaît. Si cela se produit, un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie gratuitement pour restaurer les performances et la capacité complètes, selon Apple, mais la société garantit qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité des clients.

Réponse dans le keynote Spring Loaded de mardi

iOS 14.5 est en test bêta depuis plus de deux mois et pourrait être publié la semaine prochaine. On attend également de cette version le déverrouillage par Face ID avec un masque pour ceux qui ont une Apple Watch.

Apple organisera un keynote virtuel le mardi 20 avril à 19 heures, heure de Paris, avec un nouvel iPad Pro et d'autres annonces attendues comme les AirPods 3 ou les AirTags.