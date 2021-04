Mercedes EQS : une berline 100% électrique avec 770 km d'autonomie

Mercedes n'a pas chômé et c'est pour cela qu'en ce mois d'avril 2021 nous avons eu le droit à la présentation d'une berline électrique nommée EQS. Si le prix et la date de sortie ne sont pas encore annoncés, son design et ses caractéristiques devraient vous séduire.

Mercedes EQS 2021 : la claque visuelle

C'est hier soir, en date du 15 avril 2021 que nous avons enfin eu le droit à la présentation de la toute première berline 100% électrique signée Mercedes. Un modèle très attendu qui promet de l'intelligence artificielle, une autonomie parmi les meilleures du marché et surtout un design intérieur & extérieur futuriste.



Mercedes continue donc son entrée dans le monde de l'électrique à une vitesse assez folle. Après la présentation du SUV EQC ou encore de la citadine EQA, voici la première berline électrique de la marque qui s'inscrit dans la continuité du projet de Mercedes nommé "Ambition 2039". Pour rappel, comme son nom l'indique, ce projet annonce que la marque souhaite à cette date vendre uniquement des véhicules neutres en CO2.

L'autonomie

Commençons par le point primordial pour une voiture électrique, à savoir l'autonomie. Avec une capacité de batterie de 107.8 kWh, l'EQS devrait pouvoir parcourir pas moins de 770 km ce qui la place au-dessus d'une Tesla Model S Grande Autonomie par exemple (pour prendre le meilleur exemple). Compatible avec la recharge à 200 kW, l'EQS devrait récupérer 300 km d'autonomie en moins de 15 minutes ou alors monter de 70% en 30 minutes.

La puissance

Mercedes va commercialiser deux modèles, la EQS 450+ et la EQS 580 4MATIC et prévoit de sortir plus tard un troisième modèle plus puissant de 761 chevaux.



ESQ 450+

333 CV

568 Nm

0 à 100 en 6.2 secondes

Vitesse max. 210 km/h (bridée)



EQS 580 4MATIC



524 CV

850 Nm

0 à 100 en 4.5 secondes

Vitesse Max. 210 km/h (bridée)

Le design et l'intelligence artificielle

Pas grand-chose à dire sur le design extérieur à part qu'il est moderne et élégant mais en revanche, l'intérieur vaut le détour. Si l'immense tableau de bord en forme d'iPad qui est présent dans la Mercedes Classe S nous avait déjà impressionné, que dire de cet immense Hyperscreen MBUX qui recouvre la totalité du tableau de bord emportant avec lui un système IA plus que complet.



La fonction "Hey Mercedes" est bien évidemment présente afin de discuter et interagir avec la voiture et l'IA vous propose désormais des suggestions d'applications en fonction du moment ou de l'endroit ou encore des propositions de confort...

Un écran passager de 12.3 pouces et un central de 17 pouces permettent une immersion jamais vue dans une voiture. Au-delà de toutes les fonctionnalités que nous connaissons déjà, on note l'ajout d'un détecteur d'endormissement ou encore une ouverture/fermeture automatique des portes. Il est tout de même important de noter que tout cela est en option et non disponible sur la version de base.

Date de sortie et prix

Mercedes n'a pas communiqué de date de sortie lors de sa conférence mais il y a fort à parier que la commercialisation débutera vers le mois de septembre. Pour ce qui est du prix, pas d'annonces également même si au vu des technologies embarquées et du prix de la Classe S, pas la peine d'être devin pour annoncer que le modèle de base commencera au-dessus des 100 000€ et grimpera à des prix assez hauts si vous l'équipez de toutes les options. Pour se consoler, les clients pourront profiter du bonus écologique présent en France lorsqu'on achète une voiture électrique.