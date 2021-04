Apple fait la promotion du keynote Spring Loaded sur TikTok

Alors que nous sommes à trois jour de l’événement spécial «Spring Loaded» d’Apple prévu pour le mardi 20 avril, la société a débuté la promotion du keynote sur les réseaux sociaux. Cette fois, Apple a choisi de publier une courte publicité sur TikTok.



Apple attire les foules sur TikTok

Depuis vendredi, les utilisateurs de TikTok tombent régulièrement sur une vidéo de 10 secondes qui reprend la version animée de l'image d'invitation à l'événement. Le but est de rappeler la date du 20 avril prochain, afin de rassembler un maximum de fans. Fait intéressant, l'annonce fait la promotion de la diffusion en direct de l'événement sur YouTube au lieu de rediriger les utilisateurs vers le site officiel d'Apple.

Rejoignez-nous pour un événement Apple spécial le 20 avril à 19h sur YouTube Live.

Active depuis peu sur les réseaux sociaux, la société investit notamment dans des campagnes amusantes pour toucher les plus jeunes utilisateurs. Et TikTok est particulièrement efficace pour cela, devançant Snapchat et autre Facebook.



Apple a créé son compte officiel TikTok il y a près d'un an, mais il n'a utilisé le compte que pour la première fois en novembre 2020 avec une mini-campagne iPhone 12 réalisée sur le réseau social avec des vidéos amusantes d'influenceurs populaires. La société a ensuite lancé une autre campagne sur TikTok le mois dernier pour promouvoir les AirPods Pro puis l'Apple Watch avec un nouveau défi de danse.



En tout cas, notre page keynote est déjà prête à vous accueillir avec notamment la vidéo YouTube du live et la transcription en français et en images.