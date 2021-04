Le retour de l’iMac coloré au keynote de mardi ?

iMac épisode 2. Après les problèmes de stocks évoqués ce matin, voilà que l’on reparle de l’ordinateur tout-en-un version 2021.



Avant l'événement «Spring Loaded» de mardi prochain, le leaker L0vetodream a laissé entendre de manière cryptique qu'Apple annoncerait de nouveaux modèles d'iMac aux côtés de iPad Pro, iPad Mini et AirTags.

Un iMac 2021 rappelant les G3 ?

Sur Twitter ce matin, L0vetodream a publié une image de l’illustration d’invitation d’Apple pour l’événement du 20 avril aux côtés d’une photo de la gamme des iMac G3 dans plusieurs coloris. Le compte avait déjà parlé des couleurs dans son analyse de l’image de l’événement.



Jon Prosser avait précédemment signalé que les nouveaux iMac d'Apple seraient disponibles dans une gamme de couleurs similaire à l'iPad Air 4. C’est ce que semble corroborer cette nouvelle information.

Apple est en pleine transition de la gamme Mac en changeant les processeurs Intel vers Apple Silicon, et l'iMac serait le prochain dans les tuyaux. En plus d'Apple Silicon et de nouvelles couleurs, l'iMac devrait faire l'objet d'une refonte complète. Mark Gurman de Bloomberg a rapporté en janvier que l'iMac repensé comportera un design inspiré du Pro Display XDR. Le nouvel iMac serait «l'une des plus importantes mises à jour visuelles de tous les produits Apple cette année».



Dans le cadre de la refonte, les tailles d'affichage de la gamme iMac devraient passer de 21,5 pouces à 24 pouces et de 27 pouces à 30 pouces ou 32 pouces. Des rumeurs ont indiqué que l'iMac 24 pouces redessiné pourrait potentiellement être annoncé avant l'iMac 30 pouces supposé.



Reste à attendre mardi 19h pour suivre le keynote en direct et en français sur iPhoneSoft, comme chaque événement Apple depuis 2008.