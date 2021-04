L'anti-suivi publicitaire d'iOS 14.5 va nous faire revenir à 10 ans en arrière

Julien Russo

Jamais de son histoire Apple n’avait fait autant polémique avec une nouveauté dans iOS et iPadOS. Avec iOS 14.5 (qui arrive de manière imminente), Apple va proposer aux utilisateurs de choisir si oui ou non ils veulent être traqués afin d'obtenir des publicités personnalisées dans leurs applications préférées. Le problème, c'est que les développeurs s'attendent à un refus massif des utilisateurs !

Le patron de Tenko Games prévoit une chute des revenus de 20% pour l'une de ses apps

Depuis qu’Apple a annoncé proposer à ses clients de bloquer le suivi publicitaire, il y a eu beaucoup de réactions de grandes entreprises ou encore de petits studios de développement. La dernière déclaration en date vient d'Adam Jaffe le directeur de Tenko Games, une entreprise qui possède plusieurs applications populaires sur l'App Store.

Comme beaucoup d'autres développeurs, Jaffe se dit pessimiste quant à l'anti-tracking, selon ses propos on pourrait comparer cette nouveauté à une bombe atomique qui va s'abattre sur toute l'industrie de la publicité numérique.



Aujourd'hui, de nombreux développeurs qui proposent des applications sur les produits Apple vivent des revenus publicitaires, le problème, c'est que les publicités ciblées (qui repèrent votre activité en ligne pour vous proposer des contenus qui vont vous intéresser) sont celles qui génèrent le plus d'argent, puisque ce sont celles qui apportent le plus de clics !

Le fait de proposer de bloquer le suivi publicitaire va engendrer une perte conséquente de revenus et les régies publicitaires n'auront pas d'autres choix que de réinventer leur façon de faire du marketing. Pour mettre en avant l'absurdité de la situation, Adam Jaffe explique qu'on va faire un bond de 10 ans en arrière, on reviendra à l'époque où les publicités étaient banales et ne correspondaient pas à notre profil et nos centres d'intérêts.

Propriétaire du jeu Underworld Football Manager 20, Adam Jaffe explique qu'il se prépare à perdre des revenus, il s'attend à une baisse de 20% du chiffre d'affaires généré par son jeu.



Selon la majorité des développeurs interrogés, il ne faut pas s'attendre à ce que les utilisateurs acceptent que les applications les traquent en permanence, le suivi publicitaire inspire le manque de confiance et la surveillance permanente, tout ce qui fait peur à notre époque ! Il n'y a aucun doute que les consommateurs se feront une joie de s'en débarrasser...

Cela s'est d'ailleurs confirmé dans une récente étude où 68% des sondés ont affirmé qu'ils refuseront le suivi publicitaire dès qu'iOS 14.5 leur demandera à l'ouverture de chaque application.

Pour aider les développeurs qui auront des difficultés avec cette transition, Apple a donné quelques conseils pour mesurer l'impact qu'aura l'absence du suivi publicitaire.



En ce qui concerne la disponibilité d'iOS 14.5, il y a de fortes chances que celle-ci ait lieu à la fin de l'Apple Event de demain soir, si ce n'est pas le cas, Apple la publiera sur ses serveurs probablement les jours qui suivront (en tout cas on espère).