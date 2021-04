Apple aurait trouvé un accord avec Parler pour un retour sur l'App Store

Corentin Ruffin

Ces derniers mois, nous avons parlé plusieurs fois d'un nouveau réseau social du nom de Parler et pour cause : ce dernier fait de la concurrence à Twitter tout en permettant une la liberté d’expression totale.

C'est d'ailleurs sur ce dernier que Donald Trump et ses fervents admirateurs, alors plus autorisés sur les plateformes concurrentes, ont choisi de communiquer et d'échanger à l'époque. Suspecte principale de l'établissement des plans des opérations au Capitole, l'application avait été bannie de l'App Store et du Play Store.



La Pomme était catégorique sur cette suppression : elle ne reviendrait pas tant que la modération ne serait pas améliorée. Aujourd'hui, il semblerait que les choses ont changé, puisque les deux parties auraient trouvé un accord.

Bientôt un retour de Parler sur l'App Store ?

Après avoir supprimé Parler de l'App Store en janvier, Apple aurait décidé de permettre à l'application de revenir. C'est en tout cas ce que révèlent nos confrères de CNN, affirmant qu'un accord aurait été trouvé pour un retour au sein du magasin d'applications en améliorant le système de modération…

Apple a approuvé le retour de Parler dans l'App Store iOS à la suite des améliorations apportées par la société de médias sociaux pour mieux détecter et modérer les discours de haine et l'incitation à la haine, selon une lettre que le fabricant d'iPhone a envoyée au Congrès lundi.

Apple aurait donc approuvé la dernière version, et un retour du réseau social devrait se faire dans les prochains jours.