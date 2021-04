Les clients Apple privilégient plus le stockage que les clients Android

Le stockage sur l'iPhone a toujours été un sujet délicat puisque celui-ci ne peut pas être étendu avec une carte SD, si vous prenez une version 128 Go vous aurez toujours cette capacité de stockage maximum. La seule solution est de changer d'iPhone si vous souhaitez plus.



Cette technique est d'ailleurs très intelligente puisque cela incite les consommateurs à partir sur des modèles aux stockages plus importants qui sont logiquement plus coûteux. D'après le dernier rapport de Counterpoint Research, la stratégie d'Apple fonctionne à merveille !

Depuis la création du tout premier iPhone, Apple a immédiatement verrouillé la possibilité d'insérer une carte SD pour augmenter la capacité de stockage d'un iPhone. Pourquoi avoir fait cela ? Les raisons sont nombreuses...

Il y a déjà une question de l'emplacement, une carte SD nécessite de la place supplémentaire en interne, ce qui limite l'espace pour les autres composants.

Il y a aussi la nécessité d'ajouter une "trappe" comme pour la carte SIM, quelque chose qui viendrait s'ajouter au design et qui ne serait pas forcément agréable, ni très étanche.



Le développement des applications iOS et iPadOS serait aussi impacté, ajouter une carte mémoire forcerait les développeurs à modifier leurs apps dans le cas où un utilisateur retire la carte mémoire, l'insère dans un ordinateur pour faire des modifications puis la réinsère dans l'iPhone.



La raison la plus populaire c'est qu'Apple a anticipé le futur, puisqu'aujourd'hui la solution n'est plus aux cartes mémoires, mais bien au stockage dans le cloud qui est sécurise vos données en cas de vol de l'appareil. Effectivement, si votre appareil Apple est volé, les données dans l'iPhone sont protégées, mais pas dans la carte SD ! C'est là que la décision d'Apple prend tout son sens...

Au-delà de tous ces arguments, il y a bien évidemment la vision du business, dans un monde où les applications augmentent toujours plus de tailles, où on télécharge des films et séries sur les services de streaming pour les voir en mode hors connexion, où on prend des vidéos en 4K... Le stockage s'envole vite et vous oblige à acheter un iPhone avec une capacité de stockage plus élevé ou à investir dans du stockage iCloud. Si vous n'entrez pas dans ce "mouvement" et que vous vous dites : "je prends le stockage le plus bas, l'iPhone est déjà assez cher comme ça", vous devrez obligatoirement supprimer des données tôt ou tard. On le sait, il n'y a rien de plus désagréable de se séparer de photos, vidéos ou applications qui nous tiennent à cœur pour libérer de la place.



Counterpoint Research a réalisé une étude très intéressante qui reflète bien le business que provoque l'absence de l'extension de stockage, le cabinet d'analyse a prouvé que les entreprises qui ne proposent pas la prise en charge d'une carte SD sur leurs smartphones ont tendance à vendre des modèles avec une capacité de stockage plus élevé. Finalement, on suit une certaine logique !

Les données que vous voyez ci-dessus proviennent de l'achat de smartphones au quatrième trimestre de 2020. On aperçoit qu'un client Apple achète un iPhone avec, en moyenne, 141 Go, ce qui est l'un des chiffres les plus élevés.



Ce record est battu chez Huawei qui est à une moyenne de 150 Go. On remarque aussi que la majorité des constructeurs de smartphones sous Android sont à moins de 100 Go, sans grande surprise puisque beaucoup de clients se rendent compte que le coût final du smartphone reviendra moins cher avec une faible capacité de stockage et l'ajout d'une carte SD.



Counterpoint Research fait remarquer qu'en 2019 et 2020, les modèles 128 Go ont été parmi les plus populaires, les profils des clients sont très différents, certains vont chercher à obtenir le juste milieu et d'autres vont vouloir le stockage le plus élevé pour se séparer de l'abonnement mensuel à iCloud.



Et vous, quel est votre avis sur la question du stockage de l'iPhone ?