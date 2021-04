Apple présente sept sublimes iMac M1 2021 !

Hier à 19:47 (Màj hier à 20:13)

Corentin Ruffin

5



C'était certainement l'une des plus grosses nouveautés attendues de cette conférence : Apple vient donc de renouveler sa gamme d'iMac. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les ordinateurs de bureau ont changé, beaucoup changé même.



Exit la couleur grise et noir, place à la couleur et à la finesse pour un rendu réellement sublime. De plus, Apple mise désormais sur sa fameuse puce M1 pour donner un sacré coup de puissance à ses iMac 2021.

Les iMac 2021 nouveaux sont arrivés !

Par quoi commencer ? Apple a fait fort en dévoilant ses nouveaux iMac 2021, qui ont eu le droit à un véritable ravalement de façade... Plusieurs coloris sont disponibles pour venir donner un coup de jeune à ces ordinateurs, dont le jaune, le vert, l’orange, le bleu, le rouge ou le blanc. Ce n'est pas la seule nouveauté physiquement parlant puisque l'appareil est désormais bien plus fin, et plat !

Et cette nouvelle finesse, on l'a doit à l'implémentation de la nouvelle puce M1, qui va donner un sacré coup de boost aux performances de l'appareil. De plus, les ingénieurs de Cupertino ont réussi à y glisser une carte-mère toute petite, ainsi que deux ridicules ventilateurs qui garantissent un silence de cathédrale.



Désormais, l'écran passe à 24 pouces : un juste milieu pour ceux qui trouvaient l'appareil trop petit, ou trop grand. Et cet écran, il semble impressionnant, puisqu'il affiche une caractéristique de 4,5K, avec présence de True Tone, une couche antireflet, et se vante d'une luminosité de 500 nits. Autre point, l'iMac est compatible avec les couleurs P3.



Grande nouveauté très attendue avec l'arrivée d'une caméra FaceTime 1080p qui devrait enfin améliorer nos visios. Apple n'a pas plaisanté avec le son aussi, puisque les amplis et les deux caissons de basse ont été revus, mixés avec six haut-parleurs intégrés qui offrent Spatial Audio.



Le CPU du nouvel iMac sera 85 % plus rapide que l'iMac 21 pouces... De quoi laisser rêveur !



Compatible avec le Pro Display XDR, il propose quatre prises USB-C, dont deux Thunderbolt 4. Pour l'accompagner, on retrouve un nouveau clavier en couleur qui fonctionne grâce à une transmission sans fil sécurisée. À noter la présence de Touch ID sur le clavier, c'est fort, très fort !

Côté Magic Mouse, cette dernière est la même, si ce n'est qu'elle s'habille aux couleurs de l'ordinateur ! Idem pour le trackpad.

Prix et date de sortie de l'iMac 2021

Le prix de l'iMac débutera à 1299$ et on pourra bénéficier d'autres options pour atteindre le prix de 1499$. Commande le 30 avril, disponible fin mai. En France, les prix démarrent à 1449€.