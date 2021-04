La boite à puzzle Machinika Museum est de sortie sur iOS et Android

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Fans de Myst et autre The Room, vous allez devoir vous pencher sur le très intéressant Machinika Museum de Littlefield Studio. Après plusieurs opus, The Room a mis la barre très haut dans le genre des «boîtes à puzzle» numériques. Maintes fois copiée, la saga peut avoir peur avec ce nouveau titre de qualité.



Machinika Museum possède de sérieux atouts pour nous épater.

Machinika Museum bientôt sur iOS et Android

Signé du développeur Littlefield Studio et de l’éditeur Plug In Digital, Machinika Museum vous met dans la peau d'un gardien de musée dans un futur lointain. Vous êtes celui qui est chargé d'examiner et de réparer les différentes découvertes technologiques qui sont envoyées au musée, mais cette fois, un nouveau lot étrange d'appareils vous mènera dans une aventure qui couvrira littéralement la galaxie.



Votre mission est de recevoir ces appareils, puis de comprendre leur fonctionnement avec, forcément, de nombreux casse-têtes à la clé. Vous allez devoir trouver par vous-même quels secrets, quelles histoires sont cachés derrière ces mécanismes cryptiques.



Si les contrôles sont simples et intuitifs, il faudra d'abord bien réfléchir avant de mettre les mains dans le cambouis, les dizaines d'énigmes étant basées sur la logique et l'observation, tout en respectant les lois de la physique. Le jeu promet 2 à 4 heures d'aventure selon votre niveau, le tout dans une atmosphère très réussie.



Les développeurs ont soigné leur bébé et ne cachent pas leur inspiration puisqu'ils citent les classiques du jeu de réflexion qu'ils soient anciens (Myst) ou nouveaux (The Room). Regardez le trailer vidéo :

Machinika Museum est disponible sur PC (Steam), mais aussi iOS donc et Android via le Google Play.

Télécharger le jeu Machinika Museum