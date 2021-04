Fitbit dévoile le Fitbit Luxe, un nouveau bracelet de fitness et de bien-être

Corentin Ruffin

Sur le secteur de la santé, Apple doit faire face à une concurrence toujours plus rude, avec notamment un acteur réputé du nom de Fitbit. Ces derniers viennent de faire la présentation d'un nouveau produit plus luxueux que ce qu'on a l'habitude de voir provenant de la société.

En effet, le Fitbit Luxe est un nouveau bracelet de fitness et de bien-être qui mise sur un petit écran de couleur, ressemblant quelque peu au Mi Band 6. Au prix de 149,95€, celui-ci offre jusqu'à 5 jours d'autonomie et le suivi de nombreuses activités.

Fitbit lance un nouveau bracelet fitness du nom de Luxe

Il faut dire que la réputation de Fitbit n'est plus à faire, puisque ce dernier s'est fait connaître notamment par ses montres connectées capturant nos sessions de sport et notre activité journalière. Avec son nouveau Fitbit Luxe, la firme propose un bracelet plus beau et plus design que précédemment.

Boostez esprit, corps et santé avec Fitbit Luxe, le bracelet d'activité pour le sport et le bien-être à la pointe de la mode qui vous donne accès à l'essentiel.

Comme d'autres appareils Fitbit, il offre un suivi de l'activité et une surveillance des pas effectués, de la distance parcourue et des calories brûlées, en plus de recevoir des notifications d'appel et de texte. À noter qu'il est résistant à l'eau et peut donc être porté dans la piscine ou dans l'océan.



Le prix de 149,95€ comprend également 6 mois de Fitbit Premium pour les nouveaux utilisateurs avec 4 coloris au choix.