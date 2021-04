Le Magic Keyboard pour iPad Pro est désormais... blanc !

Hier à 20:24

Julien Russo

Les annonces ont été nombreuses dans l'Apple Event qui a eu lieu ce soir. Parmi toutes les nouveautés, Apple a mentionné l'arrivée d'un nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. Apple propose maintenant la couleur blanche en plus du noir qui était proposé depuis la première génération du clavier.

Le Magic Keyboard en blanc

Apple a présenté ce soir une nouvelle couleur pour son clavier d'iPad Pro. Similaire au Smart Keyboard pour iPad, le Magic Keyboard possède un trackpad en plus pour vous permettre de vous déplacer comme si vous étiez sur un ordinateur portable.

Depuis le début, la seule couleur qui était proposée était le noir, face à une concurrence toujours plus importante des accessoiristes, Apple a eu l'idée de proposer une version blanche de son clavier pour répondre aux goûts de tous les clients.

Attention quand vous achetez le Magic Keyboard for iPad Pro, vous avez un modèle pour chaque iPad Pro.

La version pour la taille de 11 pouces est proposé au tarif de 339 euros, pour la taille de 12,9 pouces, le clavier coûtera 399 euros. Des sommes assez conséquentes qui font forcément réfléchir à se rapprocher des accessoiristes tiers.

Apple explique :

Le Magic Keyboard complète parfaitement votre iPad Pro ou iPad Air. Il offre un confort de frappe incroyable et intègre un trackpad qui ouvre de nouvelles perspectives dans iPadOS, un port USB‑C pour recharger votre appareil et une protection recto verso. Son design suspendu de type cantilever vous permet de fixer l’iPad Pro ou l’iPad Air de façon magnétique et de l’incliner d’un geste selon l’angle qui vous convient.

À noter que les touches sont rétroéclairées intègre un mécanisme à ciseaux et l'ensemble du clavier est conçu pour les gestes Multi-Touch et le curseur d'iPadOS. Apple explique que l'inclinaison est ajustable pour obtenir l'angle de vision que vous souhaitez.

Le Magic Keyboard pour iPad Pro est aussi capable de protéger votre écran puisqu'il se plie et se déplie, ce qui facilite énormément le transport quand vous utilisez votre iPad Pro pendant les vacances ou en déplacement professionnel.