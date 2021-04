Twitter ajouts la prise en charge des images 4K sur iOS

Il y a encore du nouveau du côté de l'application officielle iOS Twitter (v8.62, 122 Mo, iOS 13.4) puisque les développeurs viennent de publier une mise à jour qui permet la prise en charge des images 4K.



Il faut dire que la nouveauté était attendue, après plus d'un mois en bêta test auprès d'une poignée de sélectionné.

Twitter permet enfin à tous les utilisateurs de télécharger et de voir des images 4K sur son application officielle disponible sur l'App Store. Après un mois de test, tous les membres du réseau social peuvent enfin profiter des images avec une résolution plus élevée que jamais.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.



To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx