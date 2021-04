Apple célèbre la journée de la Terre 2021

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

Réagir



Il est tout à fait possible de critiquer Apple sur certains points mais pour ce qui est de l'écologie et de la protection de la planète, il n'y a pas grand-chose à dire. Même s'il est vrai que produire des produits électroniques est mauvais pour l'environnement, Apple met tout en œuvre pour que l'impact soit le plus petit possible. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye une fois de plus de démontrer en ce Earth Day.

Apple Planète

Plus le temps passe et plus Apple mise sur la protection environnementale. Nous avons pu le remarquer au fil des années en entendant plusieurs fois Apple prendre la parole sur ce sujet ou alors à travers son ambitieux projet qui consiste à rendre la société totalement neutre en carbone d'ici à 2030.



Vous l'aurez sûrement remarqué, Apple accélère fortement sur le sujet comme nous avons pu le constater récemment avec la suppression des chargeurs lors de la vente d'iPhone ou encore lors du Spring Loaded il y a 2 jours ou chaque produit avait un côté éco-responsable et des matériaux recyclés.



Nous sommes le 22 avril 2021 et nous célébrons aujourd'hui la Earth Day, traduit en français la journée de la Terre. L'occasion pour Apple comme chaque année de communiquer sur ce sujet qui semble lui tenir à cœur.



Cette année, la firme de Cupertino insiste tout particulièrement sur la justice environnementale. À travers ses différentes plateformes, une multitude nouveaux contenus sont proposés à ses clients ou du moins mis en avant afin qu'ils s'informent sur le sujet et encore mieux agissent un peu plus qu'acutellement.



Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple :

Alors que le gouvernement et les chefs d'entreprise se réunissent pour lutter contre le changement climatique et bâtir un avenir meilleur pour notre planète, nous nous rappelons que chacun de nous dans les communautés du monde entier fait partie de ce travail.



Les ressources et les initiatives communautaires que nous partageons aujourd'hui visent à amplifier des voix trop souvent inconnues et à donner aux gens les outils nécessaires pour apprendre, s'engager et faire partie de la solution.

Toujours dans le but de le faire de manière "amusante" et non directive, Apple propose par exemple (une fois de plus) aux utilisateurs d'Apple Watch de gagner un prix spécial en rapport avec la journée de la Terre ou encore des autocollants à utiliser dans iMessage. Pour ce faire, un entraînement d'une trentaine de minutes est disponible rien qu'aujourd'hui.



Apple collabore également avec Dolores Huerta, défenseure de la justice sociale et fondatrice de la Dolores Huerta Foundation et propose une sorte de série d'apprentissage baptisée "Challenge for Challenge" qui encourage les élèves, professeurs et parents à discuter de l'importance de l'environnement et du bien-être que cela peut apporter au quotidien.



On note également les applications Apple TV et Apple Books qui mettent en avant certains produits en rapport avec l'environnement ou encore l'App Store qui propose des apps et un petit sujet en Une. Apple pousse même l'initiative à son paroxysme puisque Apple Arcade est lui aussi concerné en mettant en avant un jeu nommé Alba: A Wildlife Adventure qui n'est autre que l'aventure d'une jeune fille qui souhaite protéger son île et son environnement.



Apple Podcasts et Apple Music mettent eux aussi des sujets autour de la protection de la Terre en avant comme le souligne le communiqué :