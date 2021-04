L'application "Vite Ma Dose" permet de trouver un RDV pour se faire vacciner

il y a 14 min

Alexandre Godard

Vite Ma Dose est une application simple et rapide pour trouver et prendre un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. Gratuit, sans pub et sans demande de données personnelles, cette application semble efficace sur le papier.

Prendre un RDV vaccin facilement

Nous l'avons bien compris, l'objectif mondial pour se débarrasser du Covid-19 s'appelle "vaccination". S'il est vrai que la France fait partie des pays dont les habitants sont parmi les plus hésitants, il semblerait qu'entre la maladie de base, mélangée aux variants qui ne cessent d'apparaître, la vaccination de masse soit la seule solution envisagée par les gouvernements du monde entier.



Comme vous le savez, chaque pays procède d'une manière différente et à son propre rythme. Pour ce qui est de la France, nous avons choisi de commencer par les personnes les plus âgées et d'ouvrir au fur et à mesure l'accès à la vaccination vers les personnes de plus en plus jeunes. Il faut souligner que le manque de doses de vaccins semble également être un problème ces derniers temps.

🔥 Big news. Hyper heureux de vous annoncer la sortie de nos applications mobiles @ViteMaDose_off pour trouver un RDV de vaccination du bout des doigts !!



À télécharger ici :

→ iOS : https://t.co/3r6Nt55h75

→ Android : https://t.co/GGwqYzhWOk pic.twitter.com/pQqD2haY9H — GRZ (@GuillaumeRozier) April 22, 2021





Quoi qu'il en soit, le pays s'organise de la meilleure manière possible et certaines personnes tentent comme elles le peuvent d'apporter de l'aide. Voilà pourquoi Guillaume Rozier vient de sortir une application iOS & Android nommée "Vite Ma Dose". Comme le souligne le créateur de CovidTracker, cette application a comme principal objectif de vous faciliter la recherche et la prise de rendez-vous pour se faire vacciner.

Pour ce faire rien de plus simple, une fois sur l'application, choisissez votre département et l'app se chargera elle-même de trouver les informations sur les sites comme Doctolib, Ordoclic, KelDoc... Une fois la recherche terminée, les rendez-vous disponibles au plus proche de chez vous vous seront proposés ainsi que l'horaire précise. Comme le souligne le créateur de l'app, Vite Ma Dose est gratuite, sans publicités et open source.

Pour que le service soit le plus complet possible, sachez que certaines informations sont disponibles en fonction du centre de vaccination choisi mais surtout, vous êtes informés du vaccin qu'il vous sera injecté (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson...) L'application sera mise à jour régulièrement et devrait recevoir des nouvelles fonctionnalités dans les semaines et mois à venir.



Sachant que l'application se base sur certains services et sites internet, il est possible qu'elle n'apporte pas toutes les informations de rendez-vous au complet. N'hésitez pas à checker ailleurs si vous ne trouvez pas ce qui vous convient ici.



Il est important de rappeler qu'Apple avait déclaré être intransigeant sur les apps qui ont un rapport avec le Covid-19 sur l'App Store. En gros, seules les applications validées par un État seraient laissées sur le store. On imagine donc que Vite Ma Dose a été approuvée par le gouvernement français avant d'apparaître pour le grand public.

Télécharger l'app gratuite Vite Ma Dose !