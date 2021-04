Bons plans iOS : Hidden Through Time, The City of Time, Tomato ToDo

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hidden Through Time, The City of Time, Tomato ToDo. L'occasion d'économiser 29,8€ !



Applications gratuites iOS :

TV Remote (App, iPhone / iPad, v2021.3, 16 Mo, iOS 13.0, Evgeny Cherpak) passe de 3,49 € à gratuit. Contrôlez à distance votre téléviseur intelligent à l'aide de votre ordinateur iPhone / iPad ou Mac.



Connectez-vous rapidement et facilement à votre téléviseur et contrôlez-le de n'importe où dans votre maison, aucune ligne de vue directe n'est requise.



Sur iOS, vous pouvez ajouter des widgets avec des touches de télécommande à votre écran d'accueil et utiliser les raccourcis Siri pour contrôler votre téléviseur.



Les + : Pour Samsung et LG

Très pratique Télécharger l'app gratuite TV Remote





Tomato ToDo (App, iPhone / iPad, v1.4.3, 47 Mo, iOS 12.0, Chongqing LiangZeMu Technology...) passe de 8,99 € à gratuit. Tomato ToDo agit comme votre propre assistant personnel. L'application vous aide à gérer les horaires, à planifier les heures, à personnaliser les plans, à enregistrer des tâches et à définir des rappels sans fin. La fonction de conversation facile avec texte est parfaite pour tous ceux qui sont en déplacement ou qui ont du mal à envoyer des SMS.



L'application vous permet de définir des alarmes, d'activer des rappels de localisation précis, d'ajouter des sous-listes, de modifier les couleurs et de synchroniser avec iCloud.



Les + : Organisez votre travail et soyez plus productif Télécharger l'app gratuite Tomato ToDo





Safety Photo+Video (App, iPhone / iPad, v7.3.7, 53 Mo, iOS 12.0, Sixbytes PLT) passe de 2,29 € à gratuit. Que diriez-vous de posséder un coffre-fort au sein de votre téléphone afin de garder vos photos ou vidéos cachés à l'abri de tous les regards ? C'est ce que propose l'application Safety...



Choisissez un mot de passe et protégez vos différentes données ! Les + :



Possibilité de protéger avec le Touch ID Télécharger l'app gratuite Safety Photo+Video





Health Widget (App, iPhone, v3.0.0, 14 Mo, iOS 14.0, Shourob Datta) passe de 2,29 € à gratuit. Health Widget met vos objectifs de mise en forme au premier plan. Il prend les données quotidiennes enregistrées dans l'application Santé d'Apple et les place sur votre écran d'accueil.



Vous avez le choix entre 20 thèmes et trois tailles de widgets. L'application est capable d'afficher le nombre de pas quotidiens, la fréquence cardiaque, l'analyse du sommeil, la distance parcourue, les calories brûlées et les étages montés.



Les + : Si vous souhaitez vous remettre au sport

Pour les plus actifs Télécharger l'app gratuite Health Widget





Jeux gratuits iOS :

The City of Time (Jeu, Style de vie / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.3, 198 Mo, iOS 9.0, Duyang Chen) passe de 1,09 € à gratuit.

La petite fille est venue dans la ville du temps. Cet endroit a la magie pour reculer le temps. Vous pouvez profiter la magie et entrelacer le temps pour aider la petite fille et éviter les difficultés. Lorsque vos activités vont influencer la route du temps, les erreurs sont irréversibles. Vous devez bien réfléchir pour utiliser correctement le recul du temps et la route correcte pour réussir le jeu.



Les + : Une aventure reposante Télécharger le jeu gratuit The City of Time





Gun Tiny Alien (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.3, 106 Mo, iOS 13.0, Perfectrix) passe de 1,09 € à gratuit. Gun Tiny Alien est un jeu de tir à la première personne prend vie dans le monde réel, avec une expérience de RÉALITÉ AUGMENTÉE époustouflante.



Désormais, avec Apple AR, vous donnez vie aux démons où que vous soyez. Avec la réalité augmentée, vous pouvez tirer sur les démons et vous pouvez toujours voir le monde qui vous entoure. Regardez les démons apparaître dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre jardin ou partout où vous voulez jouer.



Vivez l'expérience unique de jouer dans le monde numérique tout en restant connecté au monde réel.



Les + : Quand le classique rencontre l'AR Télécharger le jeu gratuit Gun Tiny Alien





Promotions iOS :

Earth Atlantis (Jeu, , iPhone / iPad, v1.13, 216 Mo, iOS 8.0, Pixel Perfex) passe de 5,49 € à 3,49 €. Earth-Atlantis est un jeu de tir horizontal offrant un gameplay de « chasse aux monstres » original. Cherche et chasse des monstres marins terrifiants et explore un monde sous-marin post-apocalyptique. Débloque une pléthore de vaisseaux équipés d'armes et de capacités spéciales et deviens un chasseur légendaire !



« Le grand changement climatique » s'est abattu à la fin du 21e siècle. Quatre-vingt-seize pour cent de la surface terrestre est engloutie sous l'eau. La civilisation humaine s'est écroulée. Les machines ont adopté des formes d'animaux marins... Télécharger Earth Atlantis à 3,49 €





Dark Quest 2 (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 1,5 Go, iOS 11.0, Brain Seal Ltd) passe de 3,49 € à 1,09 €.

Dark Quest 2 est un RPG au tour par tour inspiré du légendaire jeu de société Hero Quest. Le jeu propose un système dans lequel vous contrôlez un groupe de héros, avec un style artistique dessiné à la main, et une mécanique basée sur les dés et bien plus encore.



Chaque niveau est conçu pour vous faire vivre une aventure qui mettra à l'épreuve la force, le courage et la santé mentale de votre groupe à mesure que vous vous enfoncez dans le château à la recherche du méchant sorcier.



Les + : Durée de vie Télécharger Dark Quest 2 à 1,09 €