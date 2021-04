AirTag : les délais de livraison s'allongent sur l'Apple Store

Commercialisé à 35€ l'AirTag ou 119€ le pack de 4 AirTags, le traqueur d'objet d'Apple semble avoir attiré l'attention de nombreux consommateurs en France. En effet, depuis ce week-end on constate une forte augmentation des délais de livraison, ce qui indique que les commandes sont très nombreuses.



AirTag : un énorme succès auquel personne ne s'attendait ?

"Perdez l'habitude de tout perdre", cette phrase semble avoir résonnée dans de nombreux foyers français depuis la disponibilité des précommandes. L'AirTag connaît depuis 72 heures un allongement de plusieurs semaines d'attente dans le délai de livraison. Le pack de 4 est celui qui est le plus sollicité, à l'heure actuelle, il est livré entre le 7 juin et le 14 juin, alors qu'avant le week-end on était plus sur la mi-mai pour la livraison !



En ce qui concerne l'AirTag en pack de 1, Apple affiche encore des délais "normaux", il faut s'attendre à une livraison entre le 5 mai et le 10 mai (pour la version non gravée).

Cette tendance du AirTag se retrouve aussi chez les revendeurs. Par exemple, sur Amazon ou encore Cdiscount, on s'aperçoit que les piles CR2032 se vendent nettement plus que d'habitude !

Depuis que ce format de pile a été adopté par les AirTag d'Apple, la marque Duracell est numéro 1 des ventes avec son lot de 4 piles CR2032.



Si vous êtes intéressé par les AirTags, mais que vous n'avez pas envie d'attendre autant, il est peut-être intéressant d'observer de près ce qui se passe chez les revendeurs.

La Fnac propose les précommandes des AirTags, ce qui est aussi le cas de Boulanger, Darty, CDiscount ou encore Amazon.



Bien évidemment, aucun de ces revendeurs ne propose de réduction, mais il y aura peut-être un espoir d'avoir des délais de livraison plus courts que si vous passez sur l'Apple Store en ligne qui est pris d'assaut.