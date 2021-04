Arc The Lad R : le JRPG de Sony débarque le 11 mai sur l'App Store

Sony l'avait annoncé, la firme veut multiplier les portages de jeux sur nos mobiles, mais également y distribuer de nouveaux opus. Le prochain sur la liste n'est autre que le JRPG portant le nom de Arc The Lad R (v1.13.13, 2,4 Go, iOS 9.0) et qui est désormais disponible en précommande sur l'App Store.

Déjà disponible au Japon depuis plusieurs mois, ce dernier n'a pas rencontré le succès escompté et sera même retiré de la boutique d'applications au sein du pays. Un pari risqué donc pour la firme, qui va tenter de séduire les joueurs à l'international.



Voici la bande-annonce :

Arc The Lad R : un nouveau test après un échec

Arc the Lad R combine des éléments de combat tactique, d'aventure et de jeu de rôle pour transmettre l'expérience de jeu unique des SRPG japonais classiques. En utilisant stratégiquement les compétences exclusives des héros et en leur ordonnant d'attaquer de l'avant, du côté ou de l'arrière de l'ennemi, vous accumulez progressivement des avantages jusqu'à ce que la victoire soit scellée! Le contrôle est intuitif, il se fait simplement en appuyant et en faisant glisser sur un écran vertical.

Le jeu mobile est basé sur la franchise Arc the Lad de Sony qui a fait ses débuts au Japon en 1995 sur la PlayStation originale. On retrouve donc un concept de SRPG avec des batailles stratégiques et des personnages des jeux originaux.



Pour aller plus loin, les développeurs proposent des évènements et des héros saisonniers, ainsi que la possibilité d'affronter d'autres joueurs dans des arènes PvP. Le jeu est prévu pour le 11 mai prochain, sous forme de free-to-play.

