Microsoft critique le MacBook Air pour vanter sa Surface Laptop 4

Nous pensions au départ que Microsoft utilisait cette communication seulement pour une seule publicité, pour un seul produit mais visiblement c'est une stratégie globale. La société créée par Bill Gates vient de récidiver en se moquant une nouvelle fois d'Apple et ses produits en comparant les siens pour les mettre en valeur. Assez étrange.

Microsoft se moque une nouvelle fois d'Apple

Il y a tout juste deux semaines, Microsoft a officialisé la sortie de sa Surface Laptop 4. Un produit qui semble intéressant mais là où le géant américain nous perd, c'est sur cette récurrence à critiquer ou se moquer des produits d'Apple pour faire la promotion des siens.



Dernièrement, Microsoft a comparé certains produits d'Apple comme le MacBook Pro ou encore l'iPad Pro à ses propres produits pour en faire la promotion. À l'intérieur de certaines publicités, vous pouviez retrouver certaines phrases comme "l'iPad Pro ne sait pas faire ça, le MacBook Pro n'a pas cette fonction..."



Cette fois-ci, c'est le MacBook Air qui a le droit aux moqueries de Microsoft. Dans une toute nouvelle publicité, les deux personnes présentes à l'écran donnent les points forts de la Surface Laptop 4 et s'empressent de signaler les fonctionnalités présentes ici et qui sont absentes sur le MacBook Air.

Cette méthode a pour seul objectif de tenter de faire changer d'avis les clients Apple qui préfèrent le Mac pour son homogénéité. L'acteur note par exemple la présence d'un écran tactile là où le MacBook Air n'en propose pas, ou encore la présence de l'USB-C et de l'USB-A en même temps.



Bref, tout ça pour dire que la stratégie de Microsoft est assez étrange sachant que la plupart des personnes détestent le fait de critiquer les autres pour se mettre en valeur. C'est d'autant plus dommage que la Surface Laptop 4 semble être un très bon produit mais la plupart des utilisateurs qui regarderont la publicité se concentreront plus sur les critiques envers Apple que sur les atouts du produit en question.



Pour finir, quand on connaît la popularité des produits Apple dont l'iPhone chez les plus jeunes, il y a fort à parier pour que les deux jeunes personnes présentes dans la publicité de Microsoft possèdent eux-aussi des produits siglés d'une pomme à la maison.