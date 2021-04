La puce M2 d'Apple entre en production pour les MacBook Pro 2021

Alban Martin

Selon le Nikkei, la nouvelle génération de puce Apple Silicon, logiquement la «M2», est entrée dans le cycle de production. Le démarrage est volontairement lent, la production de masse débutant au mois de juillet. Ce calendrier signifie probablement qu'ils seront inclus dans les nouveaux modèles de MacBook Pro à l'automne, probablement sur les versions 14 et 16 pouces.

Une puce M2 plus puissante

L'architecture de la puce M1 qui comprend 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU a offert des performances et une autonomie impressionnantes lors de ses débuts dans les premiers Mac à l'automne dernier. Apple a utilisé la même puce dans l'iMac 2021 et l'iPad Pro 2021 récemment annoncés. Cependant, la puce présente certaines limitations.

Premier élément, la puce M1 ne prend en charge qu'un maximum de deux ports Thunderbolt et ne permet qu'une seule sortie d'affichage externe. Par exemple, à l'automne, Apple a lancé le modèle de MacBook Pro 13 pouces à deux ports Thunderbolt propulsé par la puce M1, mais le MacBook Pro 13 pouces à 4 ports reste dans la gamme.



L'autre point concerne la partie multi-coeur. C'est sur cette partie que se concentrent les ingénieurs d'Apple pour la M2 afin d'offrir un niveau supérieur aux alternatives de chez Intel et AMD. Bien que la puce M1 offre une efficacité énergétique et une puissance brute remarquables, elle ne surpasse pas les Mac Intel haut de gamme sur tous les benchmarks. Plus précisément, les graphiques intégrés de la puce M1 ne correspondent pas aux cartes graphiques dédiées incluses dans les iMac ou les MacBook Pro haut de gamme. On s’attend à ce que la puce M2 (ou «M1X», quelle que soit sa dénomination) sera encore plus efficace en CPU et GPU.



L'année dernière, Bloomberg a déclaré qu'Apple irait jusqu'à 16 cœurs de processeur sur ses ordinateurs portables haut de gamme et même 32 coeurs pour le Mac Pro et l'iMac Pro, si ce dernier fait son comeback.



Nous devrions en savoir plus vers octobre ou novembre 2021 avec un keynote dédié aux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.