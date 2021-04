Niantic annonce le retour de la Pokémon GO Fest en 2021

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Corentin Ruffin

1



Bien que nous en parlions moins, le jeu Pokémon GO (v1.171.1, 347 Mo, iOS 12.0) continue de rencontrer un certain succès auprès des joueurs sur mobile. Les développeurs apportent souvent des améliorations et des mises à jour avec du nouveau contenu et des évènements, et Niantic vient d'annoncer le retour de la Pokémon GO Fest.



Prévue pour le mois du juillet, cette dernière devrait se tenir une nouvelle totalement en ligne, crise sanitaire oblige.

Pokémon GO Fest 2021 : un événement prévu pour juillet

Que réserve l’événement de cette année? Eh bien, il vous suffira d’attendre et de voir! 2021 marque à la fois le vingt-cinquième anniversaire de Pokémon et le cinquième anniversaire de Pokémon GO, alors faites-nous confiance lorsque nous disons que vous ne voudrez pas manquer le GO Fest 2021.

Habituellement, cet évènement se déroule dans certaines régions du monde, Niantic choisissant plusieurs grandes villes pour réunir les nombreux dresseurs. Hélas, avec la présence du COVID-19, la firme n'aura certainement pas d'autres choix que de proposer une nouvelle fois un évènement en ligne.



Le détail de cette nouvelle fête n'a pas encore été détaillé, mais on sait d'ores et déjà qu'il aura lieu durant le mois de juillet et qu'il coïncide avec le 25ème anniversaire de la licence.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO