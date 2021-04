Les ventes de Airpods pour la première fois en baisse ?

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

1



Selon un nouveau rapport du Nikkei Asia, Apple aurait réduit la production de ses AirPods d'environ 25% à 40% en raison d'une baisse des ventes. La raison principale serait la concurrence accrue dans l'industrie des écouteurs sans fil avec désormais des produits venant de toutes les marques high-tech et audio.

Apple réduit la voilure de la production de AirPods

Selon le rapport, citant des sources proches des plans de production d'Apple, le géant de la technologie prévoit désormais de ne produire qu'environ 75 à 85 millions d'unités d'AirPods pour le reste de cette année. L’objectif initial était de 110 millions d'unités sur cette période.

Apple prévoit désormais de fabriquer entre 75 millions et 85 millions d'unités pour 2021, contre une prévision de production précédente de 110 millions d'unités.

D’après le Nikkei, la réduction de commandes la plus significative concerne le deuxième trimestre et le début du troisième.

Les niveaux de stocks dans les entrepôts et en magasins sont actuellement élevés ... et la demande n'est pas aussi forte que prévu. Une première depuis le lancement des écouteurs blancs en 2016.

Le rapport ne précise pas quels AirPods seront produits en plus faible quantité, sachant que la gamme actuelle d'Apple comprend les AirPods Pro, les AirPods de deuxième génération avec chargement sans fil et le casque AirPods Max. Les AirPods et AirPods Pro devraient être mis à niveau cette année, ce qui, espère Apple, stimulera les ventes. D’après nous, les confinements successifs n’ont pas aidé à la vente d’écouteurs, à l’inverse des enceintes qui sont logiquement plus destinées à être utilisées à la maison.



Après avoir renouvelé une grande partie de ses produits entre fin 2020 et maintenant, Apple s’apprête à en faire de même avec les AirPods. La rumeur dit qu'Apple travaille sur des AirPods 3 avec un design similaire à celui des AirPods Pro mais ne dispose pas de fonctionnalités «Pro» telles que l'annulation active du bruit. L'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que la production des nouveaux AirPods débutera au troisième trimestre de l'année. Et il se peut que les AirPods Pro 2 soient également dans les tuyaux avec des capteurs santé en plus.