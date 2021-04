Instagram Live : Il va devenir possible de couper le son du micro et suspendre la vidéo

Depuis que la fonctionnalité "Live" a débarqué sur Instagram, le réseau social a pris une nouvelle ampleur grâce notamment aux influenceurs et célébrités qui utilisent régulièrement les directs pour communiquer avec leurs fans. Les Instagram Live se sont récemment enrichis avec la possibilité d'ajouter 3 personnes supplémentaires au lieu d'une maximum. Aujourd'hui, Instagram apporte de nouvelles options pour les diffuseurs.

Si vous faites régulièrement des Instagram Live, vous allez constater sous peu un petit changement concernant la gestion de votre direct.

En effet, le réseau social de Facebook va ajouter la possibilité de couper le micro et même de suspendre temporairement l'image d'un direct. Ces deux fonctionnalités permettront à tous les utilisateurs de mieux maîtriser leur stream et d'éviter d'être gênés par des petits imprévus du quotidien.

Selon le média TechCrunch qui révèle cette information, Instagram apporterait ces deux changements pour ses utilisateurs, mais aussi pour mieux concurrencer la nouvelle application Clubhouse, le média explique :

Instagram explique que ces nouvelles fonctionnalités donneront aux hôtes plus de flexibilité lors de leurs expériences de livestream. Bien que cela puisse être vrai, la réalité est que Facebook prend simplement une autre page du livre de jeu de Clubhouse en permettant une expérience de "vidéo off" qui encourage plus de conversations fortuites.