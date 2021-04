Apple TV+ : The Mosquito Coast disponible, Schmigadoon annoncé

Medhi Naitmazi

Le service Apple TV+ continue sur sa lancée avec la sortie de la série The Mosquito Coast avec Justin Theroux, ainsi que l’annonce de l’arrivée prochaine de Schmigadoon, une comédie musicale également en plusieurs épisodes.

The Mosquito Coast en vidéo

C’était l’une des annonces phares de ce début d’année, la série télévisée mettant en vedette Justin Theroux qui est arrivée sur Apple TV+ en ce vendredi 30 avril. On retrouve également au casting Melissa George (30 Days of Night), Logan Polish (The Astronaut Farmer) et Gabriel Bateman (Child’s Play).



Voici la bande-annonce :

Adaptée du roman du même nom, "The Mosquito Coast" suit un inventeur radical qui déracine sa famille et déménage au Mexique pour échapper au gouvernement américain. Ses choix successifs l’empêchent de revenir en arrière… un peu comme dans la série Ozark.



La série a été écrite et créée par Neil Cross (Luther), qui sert également de producteur aux côtés de Rupert Wyatt. L’ensemble est basé sur le livre du même nom écrit par Paul Theroux qui fête cette année son 40e anniversaire. The Mosquito Coast est disponible ce vendredi avec les deux premiers épisodes, sur un total de 7 épisodes.

Schmigadoon

La comédie musicale "Schmigadoon!" devrait faire ses débuts le vendredi 16 juillet, d’après le site Web Apple TV+.

La série présente les anciens élèves populaires de Saturday Night Live, Cecily Strong et Fred Armisen, ainsi que Keegan-Michael Key, Kristin Chenoweth et Jane Krakowski.



"Schmigadoon" parodie des comédies musicales emblématiques, les deux stars principales jouant le rôle d'un couple lors d'un voyage en sac à dos qui traverse la ville magique de Schmigadoon, où tout le monde vit dans une comédie musicale des années 1940.

Il y a six épisodes au total dans la première saison de "Schmigadoon", et les deux premiers sortiront le 16 juillet. Les épisodes suivants seront publiés sur une base hebdomadaire.