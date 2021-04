Le prix des options SSD et RAM de l'iMac 24 pouces

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le tout nouvel iMac M1 sera disponible en précommande à 14 heures ce vendredi 30 avril, mais nous ne connaissons pas encore le prix des options au-delà des modèles de base à 1449€, 1669€ et 1899€.



Heureusement que certains revendeurs et même le code source de la page du site d'Apple nous permettent de connaitre les tarifs pour passer à 16 Go de RAM et à 2 To de SSD.

Voici les tarifs des options sur l'iMac 24 pouces 2021

Comme le note l'utilisateur xeon_theBrick, les prix de l'iMac 24 pouces sont masqués mais déjà visibles sur le site Web d'Apple. On peut ainsi sélectionner les différentes options de mémoire vive et de stockage. Ainsi, le passage à 16 Go de RAM coûte 200$, et idem pour l'extension du SSD à 512 Go. Si vous voulez 1 To, il faudra mettre 400$, et même 800$ pour l'option 2 To. Des chiffres que le revendeur Expercom a confirmé sur son catalogue en ligne.

© capture du site Apple

En France, il faudra s'attendre à 230€ pour passer à 16 Go de RAM, c'est le prix pratique sur l'iMac 27 pouces actuel. Il en va de même pour les 512 Go de SSD, un tarif qui grimpera rapidement puisque l'option 2 To est aujourd'hui affiché à 690€ sur l'ancien modèle d'iMac.



Si l'iMac vous intéresse, nous pouvons vous conseiller de choisir l'option 16 Go de RAM pour avoir une machine toujours fluide et qui pourra tenir dans le temps. Même si la puce M1 est très bien optimisée, la mémoire vive est un élément crucial pour les logiciels gourmands et les jeux, et elle n'est pas remplaçable dans les iMac modernes.



Rendez-vous à 14 heures pour les précommandes de l'iMac M1, mais aussi des iPad Pro M1 et de l'Apple TV 4K 2021.