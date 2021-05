AirTags : le démontage d'iFixit dévoile un design compact impressionnant

Il y a 21 min

Medhi Naitmazi

Réagir



iFixit a partagé le premier démontage de sa série en deux parties du traqueur AirTag, révélant qu'Apple avait du prendre des décisions de conception impressionnantes pour réaliser un appareil si compact. L'une d'entre elle concerne la disposition des haut-parleurs.

Le haut-parleur fait pratiquement tout l'AirTag

Pour mieux comprendre, iFixit a mis l'AirTag d'Apple face au Tile Mate et au Samsung Galaxy SmartTag. Comparé à la concurrence, l'AirTag est le plus petit en taille, avec une occupation interne optimale qui abrite la batterie ainsi que tous les autres composants. Une différence de conception notable est l'absence de trou pour porte-clés intégré à AirTag, qu'iFixit attribue à l'histoire d'Apple qui est habituée à «transformer des fonctions essentielles en accessoires complémentaires haut de gamme».

Une radiographie des trois appareils montre en effet qu'Apple n'a gaspillé aucun espace interne dans son traqueur d'objets. D'autre part, le Tile Mate et le Galaxy SmartTag semblent être plus dispendieux du côté de l'espace interne, et malgré leurs empreintes plus importantes, aucun des deux appareils n'inclut la technologie ultra-large bande (puce U1) des AirTags. Il est à noter que Samsung a récemment lancé une variante ultra-large bande du Galaxy SmartTag; cependant, iFixit n'a pas pu récupérer un exemplaire pour la comparaison.



Le Tile Mate, le Galaxy SmartTag et l'AirTag sont tous dotés de piles remplaçables. L'AirTag et le Galaxy SmartTag utilisent une batterie CR2032 de 0,66 Wh, tandis que le Tile Mate utilise une batterie CR1632 de 0,39 Wh plus petite. AirTag dispose d'un mécanisme de torsion et de levage pour le remplacement de la batterie.

Les trois traqueurs s'ouvrent avec la pression du doigt - aucun autre outil n'est requis ! Cela dit, l'AirTag est de loin le plus difficile, surtout si vous vous êtes livré à une collation plus tôt et que vous avez les doigts gras. Imaginez ouvrir un pot de cornichon avec seulement deux pouces glissants, et vous avez l’idée. Les autres traqueurs ont des divots dédiés pour séparer les parties avec un ongle - hydratez-vous les doits à votre guise.

Le remplacement de la batterie est la seule opération possible qu'un client moyen puisse réaliser sur son AirTag, sans outillage approprié. Pour les plus aventureux, iFixit dit qu'Apple a fait preuve d'une "retenue surprenante dans le scellement de l'AirTag", notant que l'ouverture complète du traqueur ne nécessite qu'un étau et des bâtons en plastique.



L'AirTag dispose d'un haut-parleur intégré qui émet des sons lorsqu'il est "pingué" par un iPhone couplé via l'application Localiser, pendant la configuration et d'autres situations. Cependant, compte tenu de son petit facteur de forme, Apple a dû penser à une nouvelle façon d'insérer le haut-parleur dans l'appareil. Avec son AirTag, Apple a décidé d'utiliser tout le corps comme pilote de haut-parleur, le dessous du couvercle servant d'aimant pour le haut-parleur.

Ce sont des cercles tout en bas lorsque vous vous dirigez vers l'AirTag. Avez-vous remarqué le «bouton» sous le couvercle ? Ce n'est pas un bouton cliquable, comme le font Mate et SmartTag, mais plutôt l'aimant que nous avons vu plus tôt dans la radiographie. Il se trouve juste à l'intérieur de la carte logique en forme de beignet, niché dans une bobine de cuivre pour former un haut-parleur. Vous avez bien lu : le corps de l’AirTag est essentiellement un haut-parleur. La puissance est envoyée à la bobine mobile, qui entraîne l'aimant monté sur le diaphragme - dans ce cas, le couvercle en plastique où se trouve la batterie - qui émet les sons qui vous mènent à votre bagage perdu.

Avec ce premier démontage, nous comprenons donc comment Apple a conçu son dernier produit, et on constate qu'il est possible de percer un petit trou sur un bord afin d'y passer un câble ou une lanière fine afin de l'accrocher à un objet. Une manière intelligente de ne pas dépenser le prix du traqueur dans un accessoire de la marque américaine. En revanche, oubliez la garantie si vous faites cela.

iFixit prévoit une deuxième partie pour son démontage, cette dernière comprendra des informations détaillées sur le circuit imprimé de l'AirTag et d'autres secrets cachés. Nous mettrons à jour cet article et, en attendant, lisez notre test des AirTags.