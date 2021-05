Apple publie la mise à jour iOS 14.5.1 (et iOS 12.5.3 pour les anciens appareils)

On peut critiquer Apple sur beaucoup de choses, mais certainement pas sur la gestion des mises à jour. Quand la firme sort un nouvel OS qui provoque l'inéligibilité des anciens appareils, au...

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour pour les anciens appareils : on parle d'iOS 12.5.1 qui concerne certains modèles d'iPhone et d'iPad et qui apporte des corrections de bugs pour...