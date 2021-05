Facebook & Instagram : mise en garde contre un futur service payant

Alexandre Godard

Voilà le futur débat des prochaines années, le suivi publicitaire ciblé des utilisateurs. Si Apple est de plus en plus agressif sur le sujet, certains développeurs comme Facebook songent à changer de méthode et proposer le "paye ou accepte". Un débat assez complexe qui nous rappelle finalement qu'internet n'est pas si gratuit qu'il en a l'air.

Payer ou être traqué ?

Ça y est nous y sommes, après plusieurs mois de débats et de peur pour les développeurs d'applications sur l'écosystème iOS, le nouveau système de suivi publicitaire est mis en place pour tous grâce à iOS 14.5.



Un nouveau système beaucoup plus profitable aux utilisateurs qui a bien agacé certains concernés dont le groupe Facebook qui n'a cessé de crier au scandale ces derniers mois. Pour rappel, les utilisateurs Apple possèdent désormais le choix d'être suivi ou non pour apercevoir des publicités ciblées.



Si Facebook semblait vouloir défendre les "petits" développeurs en prétextant carrément une catastrophe budgétaire pour certains, il semblerait que l'intérêt premier de sa gronde soit directement lié à son propre portefeuille.

Pourtant, il y a à peine sept jours, David Wehner directeur financier de Facebook avait déclaré lors des résultats financiers de l'entreprise pour le premier trimestre 2021 que la situation serait finalement gérable pour Facebook grâce à un travail acharné et une nouvelle méthode.



Sauf que quelques jours plus tard, il semblerait que le groupe Facebook commence à réfléchir sur le fait d'appliquer la même méthode que d'autres sites. Comme le montre @ashk4n dans ce tweet, certains utilisateurs de Facebook mais également d'Instagram commencent à recevoir une nouvelle fenêtre pop-up informative qui s'affiche juste avant celle vous demandant votre accord pour le suivi publicitaire ciblé.



À l'intérieur de celle-ci, on retrouve un texte explicatif intitulé "Aidez à garder Facebook gratuitement". Comme ce "titre" l'indique, le groupe Facebook souhaite expliquer certaines choses à ses utilisateurs en les invitant par la même occasion à bien réfléchir avant de faire un choix.



Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette fenêtre pop-up indique clairement que dans un futur plus ou moins proche, Facebook & Instagram pourraient devenir payants pour ceux qui n'activent pas le suivi publicitaire ciblé.



À souligner que cette méthode déjà mise en place par d'autres va rapidement devenir un sérieux problème si tout le monde s'y met. Car lorsque cette méthode est mise en place, il ne vous reste plus que deux choix. La première, accepter le suivi ciblé pour garder un service gratuit et la deuxième, payer un montant chaque mois pour ne pas être "traqué" même si le service contiendrait toujours des pubs.



Cette nouvelle fenêtre "informative" se déploie petit à petit et n'est pas encore accessible pour tout le monde mais nul doute que vu comment le groupe Facebook prend le sujet à cœur, vous ne devriez pas tarder à la voir apparaître sur votre compte.