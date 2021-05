En plein procès avec Apple, Epic Games rachète ArtStation et baisse la commission de 30%

Pour ce premier jour de son procès contre Apple, Epic Games a envoyé un message fort au géant californien. L'entreprise vient de procéder à l'acquisition d'un service nommé "ArtStation", pour montrer l'exemple, Epic a baissé tous les frais qui étaient facturés aux membres. Les commissions principales passent de 30% à 12%.

Le timing de cette acquisition n'est probablement pas une coïncidence puisque Epic Games vient d'annoncer le baisse de la commission standard de 30% à 12%. Cette modification dans les conditions générales d'ArtStation est une preuve de plus qu'il est possible de faire les choses autrement envers les professionnels qui font vivre le service.

Epic Games vient de faire un communiqué pour marquer le coup :

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer qu'ArtStation rejoint la famille Epic Games. ArtStation fournit une plate-forme aux créateurs dans les jeux, les médias et le divertissement où ils peuvent développer et partager leurs portefeuilles, publier et découvrir des opportunités d'emploi et gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Ensemble, nous continuerons à développer la communauté ArtStation et à intégrer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils qui élargissent la capacité des créateurs à mettre en valeur leur talent et leurs œuvres d'art.

Chez Epic, ArtStation continuera à fonctionner comme une plate-forme de marque indépendante tout en collaborant étroitement avec l'équipe d'Unreal Engine. En unissant leurs forces, les équipes ArtStation et Unreal Engine seront en mesure d'habiliter la communauté créative avec des outils, des ressources et des connexions élargis. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons réduire les frais du marché ArtStation afin que les créateurs puissent tirer encore plus de valeur de la plate-forme ArtStation. ArtStation Learning sera également gratuit pour tous les utilisateurs pour le reste de 2021.