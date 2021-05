Satechi vend son dock Aluminium Desktop Stand pour iPad à 54€

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Satechi avait annoncé le lancement d'un support de bureau pour iPad et de deux nouveaux claviers USB-C rétroéclairés en janvier dernier. Le premier est désormais en vente en France, un accessoire très intéressant pour ceux qui travaille sur iPadOS. Il est baptisé Aluminium Desktop Stand.

Un support iPad élégant signé Satechi

Amazon qui est le revendeur officiel de Satechi en Europe vient d'ajouter ce joli support iPad à 54,90€. Si les supports iPad sont légions, celui de Satechi se distingue de plusieurs manières. Tout d'abord, l'accessoire est élégant avec sa finition en aluminum. Ensuite, il est très polyvalent, avec une compatibilité étendue à tous les iPad (et même les tablettes Android) qui permet un maintient à la verticale ou à l'horizontale ferme. Mais surtout, sa double charnière permet de positionner l'iPad dans n'importe quelle position, idéale pour ceux qui travaillent avec l'iPad comme ordinateur principal avec clavier et souris / trackpad, ou en tant que second écran sous MacOS. Les deux charnières vont respectivement jusqu'à 180 degrés et à 135 degrés d'inclinaison.



Disponible en aluminium gris sidéral, le support est doté d'un système de protection pour éviter les glissades et des rayures, et il se replie pour pouvoir être utilisé à la maison et en déplacement. Parfait, d'autant qu'il peut même s'occuper de votre iPhone puisque Satechi assure une plage d'utilisation pour les appareils de 4 à 13 pouces.



Voici les points clés mis en avant par le fabricant :

Transformez votre tablette en un poste de travail élégant et fonctionnel

Comprend une monture et des charnières de base réglables

Équipé de coussinets pour protéger vos appareils

Fabriqué en aluminium solide et durable

Conçu pour les tablettes et les smartphones



Le prix du Aluminium Desktop Stand est de 54,90€ sur Amazon en France. Qui en commande ? Pour quel iPad ?

Si c'est trop cher, Satechi vend toujours une version avec simple charnière à 29,99€.