Twitter lance Spaces aux utilisateurs avec plus de 600 abonnés

Initialement, Twitter avait déclaré que Spaces serait disponible pour tout le monde en avril, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Ce retard s'explique par la volonté du réseau social "d'en apprendre davantage, de faciliter la découverte des espaces et d'aider les gens à en profiter avec un public formidable".

Aujourd'hui, nous offrons la possibilité d'héberger un Space à tous les comptes de 600 abonnés ou plus sur Twitter. D'après ce que nous avons appris jusqu'à présent, ces comptes sont susceptibles d'avoir une bonne expérience en hébergeant des conversations en direct en raison de leur audience existante.

Pourquoi une telle décision ? Twitter affirme que ce choix a été effectué grâce aux commentaires des utilisateurs de Twitter et de la communauté. Le réseau social s'explique dans un billet de blog :

C'est la grande mode du moment au sein des réseaux sociaux : ces derniers veulent s'inspirer du succès de Clubhouse pour proposer des équivalences à l'application qui propose des salles audio. L'un d'entre eux n'est autre que Twitter (v8.54.5, 127 Mo, iOS 12.0) qui travaille depuis plusieurs mois sur Spaces, son espace de discussion à la voix. Jusqu'à présent, cette nouvelle fonctionnalité n'était disponible que pour quelques chanceux, afin de tester cette dernière, mais aujourd'hui, les choses changent. En effet, le nouveau lieu d'échange est désormais ouvert à tous les utilisateurs avec plus de 600 abonnés.

