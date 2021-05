One Escape s'échappe de prison sur iOS et Android (trailer)

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



Le génial One Escape n'est plus réservé aux consoles, le jeu de Bug Studio débarque sur nos mobiles. Affiché à la rubrique précommande depuis ce matin, il sortira demain pour le grand public.



Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de ce titre vu en mars dernier sur Xbox, PS4, PS5 et autres Switch, il s'agit de l'histoire de trois amis anthropomorphes qui ont décidé de cambrioler une banque. Un phacochère, un gorille et un canard, soit les trois meilleurs amis de tout le règne animal, n'ont pas réussi leur coup et ont fini par être arrêtés et jetés en prison. Vous allez alors devoir les aider à s'échapper en mode Prison Break. Et leurs gros muscles ne seront pas de trop.

Voici le trailer vidéo de lancement de la version console de One Escape :

One Escape est un beau mélange entre plateforme et réflexion

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, One Escape est un mélange soigné de plate-forme avec des éléments furtifs et de puzzle mélangés. Vous vous en doutez, la police n'est pas très enthousiaste à l'idée de vous laisser vous évader de prison et ils sont prêts à tout pour vous arrêter. Avec cette pression constante, il n'est pas forcément évident d'éviter les pièges tendus, de trouver la solution à un problème ou de ne pas se faire repérer. Le trio d'amis prend alors une autre dimension puisque vous pouvez incarner chacun des trois personnages du jeu, qui ont tous leurs propres capacités uniques (rapidité, agilité, force, etc) qui vous aideront à traverser les 60 niveaux du jeu.



Enfin un mot sur la réalisation 2D qui ne casse pas trois pattes à un canard (si j'ose dire) mais qui est soigné et rend hommage aux jeux des années 90.

Ces criminels fougueux doivent maintenant se montrer plus malins et réussir la plus incroyable des évasions.Trouvez le chemin de la liberté en vous cachant des gardiens, en recherchant des cartes magnétiques pour ouvrir les portes verrouillées et en évitant de redoutables pièges !

Le lancement de One Escape est prévu pour demain 5 mai avec un prix réduit de 50% si vous précommandez maintenant, soit 2,29€ au lieu de 4,49€. Le jeu est également attendu sur Android.



Télécharger le jeu One Escape!