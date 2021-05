Twitter fait l'acquisition de Scroll en vue de son option d'abonnement

Il semblerait que le réseau social Twitter (v8.63.1, 122 Mo, iOS 13.4) veuille tenter d'améliorer ses revenus en lançant des abonnements sans publicité. Si on ne connait pas encore tout le détail, ils pourront compter sur leur dernière acquisition, Scroll.



La firme jouera un grand rôle dans la création de la nouvelle option, avec l'objectif de faire découvrir un Internet sans frictions ni frustration, un grand rassemblement des gens qui aiment les nouvelles et qui paient pour les soutenir durablement.

Twitter annonce avoir acheté le service Scroll

Twitter fait l'acquisition de Scroll. Le service entrera en version bêta privée au fur et à mesure que nous l'intégrerons dans un abonnement Twitter plus tard dans l'année. Nous sommes très excités!



Depuis son lancement l'année dernière, Scroll a prouvé qu'il existe un modèle qui offre aux consommateurs une meilleure expérience et aux journalistes un meilleur avenir. Aujourd'hui, lorsque les membres de Scroll visitent des centaines de sites de premier plan comme The Atlantic, The Verge, USA Today, The Sacramento Bee, The Philadelphia Inquirer ou The Daily Beast, ils obtiennent un site qui se sent construit uniquement pour eux: une expérience ultra-rapide qui se charge sans annonces, pas de trackers douteux et pas de chumboxes de clickbait. Dans le même temps, les éditeurs peuvent proposer un site qui augmente l'engagement et leur rapporte plus d'argent qu'ils ne gagneraient avec les publicités. C'est un meilleur Internet et nous avons prouvé que le modèle fonctionne.



Le but de Scroll est de permettre de naviguer sur Internet et sur les plus grands sites web "sans pubs ni traceurs ou liens intempestifs".

I’m so excited to say that Twitter is acquiring @tryscroll! We’ll be going into private beta as we integrate into a broader Twitter subscription later in the year. https://t.co/KUJh8d6HJR Here’s why... pic.twitter.com/SnY3ew5Tne — Tony Haile (@arctictony) May 4, 2021

