Il met un AirTag dans la roue de son Mac Pro 2019

Il y a 42 min

Alban Martin

Réagir



Si vous pensez que l'on peut vous voler un Mac Pro, modèle 2019, ou que vous êtes capable de le perdre chez vous, et bien le design des roues en option permet d'y insérer un AirTag. Oui, c'est ce qu'a découvert le podcasteur Stephen Hackett. Il a fait le lien entre le traqueur et les roues de son Mac Pro : ils sont conçus pour être assemblés.

Insolite : des AirTags dans un Mac Pro

Trêve de plaisanterie, le hasard (vraiment ?) a voulu que les nouveaux AirTags s'insèrent parfaitement dans les roues du Mac Pro, ces accessoires à 849€ qui ont tant fait parler d'eux. Alors quand on a mis 6 499€ (prix de base) pour un Mac Pro, on peut s'offrir les roulettes ainsi qu'un AirTag à 35€, à moins de vouloir mettre le paquet et placer un pack de 4 à 119€.



Cela ne sert pas à grand chose, si ce n'est à personnaliser son Mac de bureau, pour peu que vous ayez fait graver les petits traqueurs. Qui pense réaliser la même chose à la maison ? Si vous n'avez pas de Mac Pro, lisez notre test des AirTags pour comprendre à quoi cela peut vous servir.



Et voilà le résultat en photo :