Apple VS Epic : une révélation incroyable autour de Netflix

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Il y a quelques années, Netflix était l'une des applications les plus rentables sur l'App Store, grâce à ses abonnements à renouvellement mensuel, Apple récupérait à chaque fois 30%. Ce business très lucratif pour le géant californien a pris fin en décembre 2018, malgré toutes les tentatives d'Apple pour éviter l'inévitable.

Une révélation inédite

Les achats intégrés sont au cœur des dernières audiences dans le procès qui oppose Apple et Epic Games. Un nouveau document vient d'être mis sur le devant de la scène, il révèle plusieurs mails qui ont été échangés entre la direction d'Apple et le siège de Netflix. En décembre 2018 le service de streaming était prêt à abandonner la facturation via l'App Store pendant 2 mois (pour un test) et à inviter tous les nouveaux utilisateurs d'iPhone et d'iPad à souscrire à l'abonnement Essentiel, Standard ou Premium depuis son site internet.



Ce changement de position de Netflix a déclenché une alerte en interne chez Apple, le géant californien a immédiatement compris que perdre Netflix pourrait provoquer une baisse conséquente des revenus de l'App Store. Un détail qui n'aurait pas plu aux investisseurs lors des résultats financiers !

Quand Apple a appris cette nouvelle, plusieurs mails ont été échangés entre les deux entreprises. Chez Apple les personnes suivantes ont discuté avec des dirigeants de Netflix :

Matt Fischer - Vice-président de l'App Store

Pete Distad - Vice-président du marketing produit

Sheryline Chapman - Gestion d'entreprise de l'App Store

Christopher Campbell - Ingénieur matériel Apple

Carson Oliver - Directeur de la gestion d'entreprise de l'App Store

Peter Stern - Vice-président des services

Eric Gray - Chef de produit, Commerce et tarification pour les services Apple

Carson Oliver qui a été l'un des premiers à prendre en charge l'affaire a expliqué cela à ses collègues en interne :

En dehors de la question du désabonnement volontaire, Netflix cherche à comprendre la valeur différentielle de l'offre d'abonnement via IAP sur iOS. Pour mesurer cette valeur, ils ont proposé un test qui supprimerait la possibilité d'acheter l'abonnement via l'achat in-app sur un certain nombre de marchés pendant une période de deux mois (voir la liste des marchés ci-dessous). Ils souhaitent effectuer ce test en mai et juin, et estiment que ce test aurait un impact sur 1,9 % des inscriptions annuelles à l'application. Nous avons exprimé notre inquiétude quant au fait que ce test pourrait créer une mauvaise expérience client pour les utilisateurs de l'application sur ces marchés et limiter les opportunités de co-marketing, y compris la présentation en magasin.

Si Netflix a voulu faire ce test, ce n'était pas pour optimiser ses revenus en supprimant la commission de 30%, mais plutôt pour voir si les abonnés conservaient leur abonnement plus longtemps.

En effet, Netflix avait remarqué que les utilisateurs iOS et iPadOS étaient nombreux à souscrire depuis le système de paiement d'Apple, mais c'était aussi ceux qui avaient le plus tendance à se désabonner les mois qui suivaient.

Apple a réfléchi à sanctionner Netflix

Vous l'avez compris, l'App Store c'est précieux pour Apple. La boutique d'applications représente la plus grosse part du gâteau dans le segment "services" dans les résultats financiers. Sans l'App Store, c'est une perte de plusieurs milliards chaque trimestre !

Quand la firme de Cupertino a appris que Netflix réfléchissait à contourner le moyen de paiement de l'App Store, l'entreprise a immédiatement pensé à sanctionner le service de streaming.



Dans des mails envoyés en interne chez Apple, Oliver écrivait :

Voulons-nous prendre des mesures punitives en réponse au test. Si oui, comment ces mesures punitives doivent-elles être communiquées à Netflix ?

Apple cherchait à anticiper et préparer une sanction à application immédiate si Netflix commençait sa période de test tant redoutée.

Finalement, aucune sanction n'a été trouvée et Apple a privilégié le dialogue. Plusieurs réunions ont eu lieu avec Netflix pour discuter de ce test et des conséquences qu'il pourrait avoir. Eddy Cue (le patron des services d'Apple) voulait même rencontrer Reed Hastings (le PDG de Netflix) pour trouver un terrain d'entente.

Pour convaincre Netflix, Apple avait effectué un diaporama

Pour convaincre le géant du streaming, Apple a fait plusieurs promesses pour que Netflix maintienne le paiement via les achats intégrés de l'App Store.

Apple avait mis comme engagements dans le diaporama :

Plus de mises en avant que tout autre partenaire sur l'App Store

Une promesse d'une augmentation de 6 à 7% du taux de conversion des téléchargements

Apple a aussi promis d'améliorer la coopération avec Netflix pour l'application sur iOS et Apple TV, de fournir des données très précises sur les performances de l'application : impressions, engagement, taux de conversation, téléchargements...

Ainsi que plein d'autres engagements qu'aucun autre développeur ne possède actuellement.



Apple a aussi imaginé des partenariats sur la distribution, la firme a proposé une offre groupée à mettre à disposition aux clients. On aurait retrouvé Netflix + un service Apple à un prix avantageux ou encore une intégration de Netflix dans les Apple Store (au même niveau qu'un service Apple)...



Finalement, Netflix n'a pas été intéressé par l'accord que proposait Apple, le service de streaming a définitivement retiré la possibilité de souscrire à l'abonnement sur iPhone et iPad dès décembre 2018. Aucune modification ou retour n'a été fait depuis.

Cette révélation dans le procès Apple Vs Epic montre jusqu'où Apple est capable d'aller pour éviter de perdre une application qui génère beaucoup d'argent sur l'App Store avec ses achats intégrés !



