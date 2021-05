Deezer annonce la prise en charge de "Dis Siri" sur les HomePod

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2



Quand Apple a annoncé le HomePod mini, l'une des nouveautés était la prise en charge des autres services de streaming. Ce changement dans la politique d'Apple n'est pas là par hasard, puisque cela permet d'améliorer les ventes de l'enceinte connectée, ça se constate d'ailleurs avec le HomePod mini. Aujourd'hui, l'un des premier service de streaming à avoir sauté le pas dans cette nouvelle compatibilité, c'est Deezer !

Deezer annonce la prise en charge sur HomePod

Vous êtes abonné Deezer et vous hésitez à acheter le HomePod parce que vous savez que vous serez obligé de migrer vers Apple Music ? Ce problème est désormais terminé.

Dès aujourd'hui, les abonnés du service de streaming peuvent profiter du catalogue de Deezer via le HomePod sans avoir besoin de passer par l'AirPlay. Siri a reçu sa formation pour lancer vos playlists, musiques et autres contenus directement sur Deezer !



Le service français vient d'annoncer que tous les abonnés Premium, HiFi, Famille et Étudiant peuvent profiter de leur abonnement Deezer sur le HomePod.

Quelques critères sont tout de même requis, il faut avoir un iPhone avec iOS 14.3 minimum, ainsi que la dernière version logicielle du HomePod.

Si vous remplissez ces critères, l'étape suivante est l'ajout de l'interconnexion entre Siri et Deezer. Pour effectuer cela, il faut :

Lancer l'application Maison sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur l'icône Accueil (en haut à gauche) Appuyez sur Réglages de Maison Appuyez sur votre prénom (en dessous de Personnes) Sélectionnez "Service par défaut" sous "Médias" et choisissez le service de diffusion que vous souhaitez que le HomePod considère par défaut.

Attention, si ce tutoriel ci-dessus n'est pas valable chez vous, vérifiez que votre iPhone a bien iOS 14.3 (minimum), que votre HomePod est bien à jour et que vous avez bien téléchargé la dernière version de l'application Deezer.

Que faire si tout est fait, mais que cela ne fonctionne toujours pas ?

Il faut savoir que Siri a une certaine exigence avec les services concurrents. Dans votre commande, vous devrez obligatoirement dire : "Dis Siri, joue What's Love de Blaze sur Deezer", si vous ne mentionnez pas Deezer, la commande se terminera sur un échec.

Quelles sont toutes les possibilités ?

Les commandes sont presque identiques à celles d'Apple Music. Vous allez pouvoir demander à Siri de vous lire une musique, lui signaler que vous aimez cette musique ou que vous ne l'aimez pas, activer le mode répétition, faire une lecture aléatoire d'une playlist...

Les commandes sont nombreuses !



Comparé à Apple Music, il ne sera pas possible de lancer une radio en direct. Pour les spécialités liées à Deezer, vous ne pourrez pas lire un podcast ou encore un livre audio depuis le HomePod.

Dans sa communication, Deezer assure que la lecture des musiques pourra se faire en qualité HiFi sans aucune perte. Cela concerne évidemment que les abonnés à l'offre HiFi.



Deezer sur HomePod est disponible dès aujourd'hui en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Australie, en Allemagne, au Canada et en France.



Source



Télécharger l'app gratuite Deezer: Musique & Podcasts