Facebook teste la fonctionnalité "Quartiers" pour entrer en contact avec ses voisins

Il y a 1 heure

Julien Russo

Si l'actualité de Facebook est essentiellement concentrée autour des différents scandales sur les données personnelles, le réseau social lui continue son objectif initial : connecter les utilisateurs entre eux. Aux États-Unis, Facebook teste une nouvelle fonctionnalité très sympathique, elle consiste à créer un espace dédié pour s'aider entre voisins et faire connaissance.

Vous allez adorer vos voisins

Si vous faites partie des personnes qui n'ont jamais le temps ou l'envie de discuter avec ses voisins, cette nouveauté de Facebook va probablement changer votre vision d'un quartier.

Selon Facebook, il est possible au sein d'une communauté locale de se faire des amis, de s'entraider et de faire de superbes connaissances qui permettront de créer des liens.

Dans un communiqué de presse, Facebook a annoncé travailler sur la fonctionnalité "Quartiers", il s'agira d'une sorte de groupe où plusieurs utilisateurs qui habitent à côté pourront discuter ensemble.



Facebook Quartiers permettra aussi de participer à des événements (comme des barbecues, des fêtes de quartiers, des anniversaires...) entre voisins. Le réseau social souhaite aussi faire découvrir de nouveaux endroits à proximité avec cette nouvelle fonctionnalité.

Chaque personne devra manuellement rejoindre son quartier dans un onglet dédié sur l'application Facebook.

Avec la géolocalisation, un quartier sera proposé dans une liste de choix et vous devrez confirmer que c'est bien le vôtre, le réseau social informe qu'il faudra obligatoirement avoir plus de 18 ans pour s'inscrire.

Votre profil Facebook Quartiers sera différent de votre profil Facebook, ce qui permettra de ne pas dévoiler les publications, les photos, vidéos et autres informations personnelles.

Lorsque vous créez votre profil de quartiers, vous pouvez choisir d'ajouter des centres d'intérêt, des lieux préférés et une biographie afin que les gens puissent vous connaître dans le répertoire des quartiers. Vous pouvez écrire un message pour vous présenter, participer à des discussions sur les messages de vos voisins et répondre aux questions sur les quartiers dans le flux dédié. Les gens peuvent également assumer des rôles au sein des quartiers, y compris des socialisateurs qui déclenchent des conversations amicales.

Et la modération ?

Vous vous doutez bien qu'entre voisins, il peut y avoir certaines tensions... Facebook s'attend bien évidemment à ce que les conversations débordent avec un vocabulaire inapproprié. Pour éviter de plomber l'ambiance des Facebook Quartiers, le réseau social va mettre en place des modérateurs de quartiers. Les personnes désignées par les habitants du quartier pourront masquer un post ou encore un commentaire qu'il juge anormal, dès que l'action sera effectuée, cela sera après examiné par Facebook Community Operations.



Dans Facebook Quartiers, vous pourrez aussi bloquer un voisin que vous n'appréciez pas. Celui-ci ne sera pas averti du blocage et vous disparaitrez complètement du répertoire du quartier (uniquement pour lui).

Et la confidentialité ?

Votre profil Facebook Quartiers pourra être privé, caché ou ouvert, c'est vous qui choisissez. Vous pourrez aussi ajouter ce que vous voulez sur votre profil, comme une photo de profil, vos centres d'intérêt ou encore une biographie. Facebook insiste bien sur le fait que rien n'est obligatoire, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez partager avec votre voisinage.

La disponibilité ?

Cette fonctionnalité ne va pas arriver tout de suite en Europe, on peut peut-être espérer une disponibilité pour la fin 2022, au plus tard en 2023. Pour l'instant, Facebook Quartiers est disponible exclusivement au Canada et le déploiement commence progressivement dans certaines villes américaines.

Facebook souhaite y aller doucement et voir comment cette fonctionnalité va être exploitée par les utilisateurs.

