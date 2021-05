Google va ajouter des étiquettes de confidentialités sur le Play Store

Julien Russo

La confidentialité a une énorme importance pour Apple, mais aussi pour Google. Le créateur d'Android a conscience que les utilisateurs du monde entier deviennent de plus en plus soucieux du respect de leur vie privée. Pour éviter qu'Apple prenne trop d'avance sur ce terrain, Google a annoncé aujourd'hui l'ajout d'étiquettes de confidentialité sur toutes les fiches d'applications du Play Store.

Avec une vérification très stricte !

Les étiquettes de confidentialité de l'App Store ont révélé à quel point certaines applications peuvent se transformer en un aspirateur de données. On pense aux applications du groupe Facebook, mais aussi à celles de Google qui n'ont pas très bonne image après l'ajout de ces étiquettes.

Dans un post de blog, la firme de Mountain View a expliqué que tous les développeurs vont devoir se soumettre à une communication claire et précise sur les informations qu'ils récoltent sur les utilisateurs qui téléchargent leurs applications.

Tout sera mis noir sur blanc dans une section "Sécurité" qui va figurer en bas de chaque fiche d'application sur le Play Store.



Google va aller légèrement plus loin qu'Apple puisqu'on trouvera des informations supplémentaires comme le chiffrement utilisé, la possibilité aux utilisateurs de demander la suppression de l'ensemble de leurs données et les pratiques de sécurité utilisées. Ajoutez à tout cela les informations récupérées comme l'adresse mail, votre localisation exacte, votre numéro de téléphone, vos informations financières...

Google a assuré qu'aucune application n'échappera à cette nouvelle section sécurité, le géant californien jouera lui aussi le jeu avec ses propres applications !

Google Play introduira une politique qui oblige les développeurs à fournir des informations précises. Si nous constatons qu'un développeur a déformé les données qu'il a fournies et qu'il enfreint la politique, nous exigerons du développeur qu'il les corrige.

Ce nouveau procédé pour apporter une transparence sur la confidentialité de chaque application Android va commencer dès le quatrième trimestre de 2021. Pour l'instant, Google ne donne aucune date précise, mais promet que la nouveauté arrivera avant l'année prochaine !

Toutes les nouvelles applications devront communiquer les données qu'elles récupèrent, les apps déjà présentes seront, elles aussi, obligées de le notifier, sinon aucune de leur mise à jour ne sera validée.

Google réfléchit aussi à l'anti suivi publicitaire comme iOS 14.5

Avec la dernière mise à jour d'iOS, Apple propose aux utilisateurs de bloquer le suivi publicitaire des applications. Une protection qui empêche les développeurs de regarder ce que vous faites sur votre iPhone pour vous afficher des publicités ciblées.

Cette nouveauté a déclenché un scandale dans l'industrie publicitaire puisque ce genre de publicité permet de gagner plus d'argent qu'un affichage classique.



Google partage le même avis qu'Apple à ce sujet, une nouveauté similaire serait une bonne chose pour les utilisateurs Android. Cependant, la méthode qu'a utilisée Apple ne convient pas du tout à la firme de Mountain View.

L'anti suivi publicitaire va aussi être proposé sur Android, mais celui-ci sera nettement moins strict et aucune notification ne vous demandera si vous souhaitez accepter ou refuser d'être suivi.



Autre bonne nouvelle, Google a l'intention de progressivement supprimer les cookies tiers dans son navigateur Chrome, cela concerne aussi bien la version mobile, tablette et PC/Mac !

Une technologie nommée "Federated Learning of Cohorts" a été développée pour aider à un ciblage publicitaire avec une récolte plus limitée des données.