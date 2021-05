Foxconn attire pour la production de l'iPhone 13 avec des bonus

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

Réagir



Foxconn, le fournisseur d'Apple, qui est le principal fabricant d'iPhone, prend des mesures pour élargir sa main-d'œuvre en offrant des primes plus élevées aux nouvelles recrues à Zhengzhou avant le début de la production de l'iPhone 13.

L'iPhone 13 sera produit dans les temps chez Foxconn

Selon le South China Morning Post, la récente augmentation des bonus d'embauche est la troisième du fournisseur en moins d'un mois. Le but est d'attirer un maximum de recrues avant la période la plus soutenue de l'année pour les usines du fabricant. Dans une annonce de l'entreprise jeudi, Foxconn a déclaré que les nouveaux employés recevraient une prime de 1158 $ si elles venaient sur site pendant 90 jours et étaient en service pendant au moins 55 jours.

Chaque nouvelle recrue recevra une prime de 7500 yuans (1158 $ US) si elle travaille pendant 90 jours et est en service pendant au moins 55 jours, selon la dernière annonce publiée jeudi par iDPBG.



Ce montant est passé de 6 000 yuans offerts le 15 avril à 6 500 yuans le 26 avril. C'est aussi plus du double du bonus de 3 500 yuans offert à la fin du mois de mars.

Foxconn a refusé de commenter la raison derrière les nouveaux bonus, affirmant que "pour une question de politique d'entreprise et de sensibilité commerciale", il ne commente pas les opérations en cours. Cependant, les nouveaux bonus sont un signe évident que le fournisseur commence à se préparer pour l'iPhone 13‌, qui devrait être lancé à la rentrée scolaire prochaine. Contrairement à la gamme iPhone 12, qui a été retardée en raison de la crise sanitaire mondiale, l'iPhone 13 devrait être lancé dans les délais normaux, soit vers la mi-septembre.



La gamme ‌iPhone 13‌ devrait reconduire les quatre modèles que l'on connait avec l'iPhone 13 Mini de 5,4 pouces pour finir avec l'iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Selon les rumeurs, les nouveaux téléphones Apple présenteraient des caméras améliorées, un processeur A15 plus rapide et un certain nombre de modifications de conception mineures mais importantes comme une encoche réduite et la présence d'une dalle 120 Hz sur la gamme Pro.